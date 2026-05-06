FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT
Vila-real i Ecovidrio impulsen una innovadora campanya per a millorar el reciclatge de vidre amb intel·ligència artificial
La iniciativa utilitzarà algoritmes i dades sociodemogràfiques per a detectar les zones amb més marge de millora en la recollida de vidre
L’Ajuntament de Vila-real, en col·laboració amb Ecovidrio, ha presentat una nova campanya per a millorar la recollida selectiva d’envasos de vidre a la ciutat, amb l’objectiu d’avançar cap a un model més sostenible i responsable. La iniciativa destaca per l’ús d’eines d’intel·ligència artificial i analítica de dades per identificar les zones amb major potencial de millora.
La vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, ha explicat que es tracta “d’una campanya innovadora a Vila-real que permetrà actuar de manera més eficient”. “No es tracta de posar la responsabilitat en la ciutadania, sinó de facilitar-li les coses, apropar recursos i reforçar la conscienciació que el reciclatge ha de formar part del nostre dia a dia”, ha assenyalat.
Fajardo ha agraït la col·laboració d’Ecovidrio i, en particular, del seu gerent a la Comunitat Valenciana, Manuel Sala, destacant la importància de “treballar de la mà per a afrontar un dels grans reptes que tenim com a ciutat: la correcta gestió dels residus”.
Huit seccions censals
Segons ha detallat la regidora, la campanya actuarà en huit seccions censals, amb prop de 6.000 domicilis i al voltant de 15.000 veïns i veïnes. Entre les mesures previstes, es reforçarà la xarxa de contenidors verds amb noves instal·lacions i es durà a terme una acció informativa porta a porta amb educadors ambientals, que explicaran com reciclar correctament, resoldran dubtes i repartiran materials per a facilitar la separació del vidre a les llars.
La iniciativa s’emmarca també en els objectius marcats per la normativa europea, que fixa que el 60% dels residus municipals hauran de ser reciclats l’any 2030. “Cada gest quotidià suma, i les accions locals tenen un impacte global”, ha remarcat Fajardo.
Per la seua banda, Sala ha subratllat el caràcter pioner del projecte, basat en un estudi previ amb algoritmes i dades sociodemogràfiques per a detectar les zones amb més marge de millora en la recollida de vidre. El representant d’Ecovidrio ha explicat que, com a part inicial de la campanya, ja s’ha revisat la infraestructura existent i s’han instal·lat set nous contenidors per a garantir que tota la ciutadania dispose d’un punt de reciclatge pròxim al seu domicili. La següent fase se centrarà en la sensibilització, amb un equip d’educadors ambientals que recorrerà els barris implicats per a informar directament la població.
Material informatiu
A més, es distribuiran materials informatius i bosses de ràfia per a facilitar la recollida domèstica del vidre, així com cartelleria en edificis. “L’objectiu és millorar tant la contenerització com la conscienciació ciutadana, perquè una correcta separació en origen és clau”, ha indicat.
El responsable d’Ecovidrio també ha recordat els beneficis ambientals del reciclatge de vidre, com l’estalvi de matèries primeres, la reducció de residus en abocadors i la disminució del consum energètic i de les emissions de CO₂. En aquest sentit, ha destacat que reciclar només 10 envasos de vidre pot suposar un estalvi energètic equivalent a carregar un telèfon mòbil durant quasi un any.
Finalment, Sala ha agraït la predisposició de l’Ajuntament de Vila-real per a impulsar iniciatives conjuntes i continuar millorant els índexs de reciclatge a la ciutat.