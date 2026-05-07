Castelló balla al ritme de la tradició amb el 41é Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó

La plaça Major de la capital de la Plana acull del 8 al 10 de maig agrupacions folklòriques de Catalunya, Eivissa, Aragó i Romania

La plaça Major tornarà a convertir-se en un escenari on la dansa i les tradicions seran protagonistes. / ANDREU ESTEBAN

Redacción Mediterráneo

Castelló tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en epicentre de la cultura popular amb la celebració del 41é Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó, una de les cites més consolidades del calendari cultural de maig.

La plaça Major serà l’escenari principal d’un festival que reunirà del 8 al 10 de maig agrupacions folklòriques de diferents territoris per a mostrar la riquesa de la música i la dansa tradicional.

En esta edició participaran l’Esbart Dansaire de Tarragona, l’Agrupació Folklòrica Sa Colla de Sant Rafel d’Eivissa i el Grup Folklòric Alt Aragó de Jaca. A més, el festival comptarà amb presència internacional gràcies a l’actuació de l’Ansamblul de dans popular “Maria Tănase” del Centre Cultural del Comtat de Dolj, procedent de Romania.

El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, va presentar la 41a edició de la cita tradicional. / MEDITERRÁNEO

Cercaviles, tallers i folklore tradicional al centre de Castelló

La inauguració oficial tindrà lloc este divendres 8 de maig a les 21.30 hores en la plaça Major de Castelló. El dissabte al matí se celebrarà la recepció institucional als grups participants a l’Ajuntament, així com un taller participatiu de dansa tradicional.

Ja de vesprada, a partir de les 18.00 hores, els grups recorreran el centre de la ciutat en cercaviles abans de donar inici a la segona jornada del festival a les 18.30 hores.

El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha destacat que el diumenge a les 18.00 hores es posarà «el fermall final a tres dies d’intercanvi cultural, tradició i convivència».

Més de quatre dècades preservant la cultura popular

Des de la Federació de Grups Folklòrics de Castelló i la Regidoria de Cultura subratllen que el festival s’ha consolidat després de més de quaranta anys com «un referent cultural» que contribuïx a preservar i difondre les tradicions populars.

El Festival de Danses de l’Antiga Corona d’Aragó tornarà així a omplir Castelló de música, color i identitat cultural amb actuacions obertes al públic en ple centre de la ciutat.

