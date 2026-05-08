Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes para el fin de semanaPrisión provisionalIncendio SerratinsEl tiempoLuto en BenicàssimHantavirusFestival de electrónica
instagramlinkedin

La Diputació intensifica la millora de carreteres per a garantir la seguretat i la connectivitat a l'interior de Castelló

La institució provincial ha actuat en la CV-166 entre la CV-15 Els Ibarsos a la CV-15 per Culla i Benassal, "una obra necessària perquè estem parlant d'una carretera molt transitada per veïns i turistes i presentava danys en la calçada"

Foto de l'actuació duta a terme en la CV-166 a Benassal.

Foto de l'actuació duta a terme en la CV-166 a Benassal. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

La Diputació Provincial de Castelló continua impulsant la millora de carreteres per a garantir la seguretat i la connectivitat a l'interior de la província.

Dins del seu full de ruta marcat d'actuacions de millora i conservació en la xarxa viària provincial, la institució ha actuat en la CV-166 entre la CV-15 Els Ibarsos a la CV-15 per Culla i Benassal. “Una obra necessària perquè estem parlant d'una carretera molt transitada per veïns i turistes i que presentava danys en la calçada”, ha assenyalat el vicepresident de la institució provincial i responsable de l'àrea d'Infraestructures, Héctor Folgado.

Els treballs, ja finalitzats, s'han centrat en dos punts concrets de la via. En el primer d'ells, situat en el punt quilòmetre 28+045, en la travessia de Benassal, s'ha executat el fresat i la reposició del ferm en mitjana calçada en un tram de 130 metres lineals i 3,8 metres d'amplària, amb l'objectiu de “corregir les deformacions existents en la calçada i millorar la comoditat i seguretat en la circulació”, ha explicat Folgado.

El segon tram d'actuació s'ha localitzat en el punt quilomètric 31+390. Ací s'ha dut a terme la millora de la transició del peralt d'una corba, en un tram de 115 metres lineals i 7,4 metres d'amplària.

Noticias relacionadas

El vicepresident de la institució provincial ha posat en valor esta actuació i ha assegurat que “disposar d'una xarxa de carreteres en bones condicions, a més d'afavorir la vertebració de Castelló i generar oportunitats a la província, és fonamental per a millorar la seguretat viària”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents