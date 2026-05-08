La Diputació intensifica la millora de carreteres per a garantir la seguretat i la connectivitat a l'interior de Castelló
La institució provincial ha actuat en la CV-166 entre la CV-15 Els Ibarsos a la CV-15 per Culla i Benassal, "una obra necessària perquè estem parlant d'una carretera molt transitada per veïns i turistes i presentava danys en la calçada"
La Diputació Provincial de Castelló continua impulsant la millora de carreteres per a garantir la seguretat i la connectivitat a l'interior de la província.
Dins del seu full de ruta marcat d'actuacions de millora i conservació en la xarxa viària provincial, la institució ha actuat en la CV-166 entre la CV-15 Els Ibarsos a la CV-15 per Culla i Benassal. “Una obra necessària perquè estem parlant d'una carretera molt transitada per veïns i turistes i que presentava danys en la calçada”, ha assenyalat el vicepresident de la institució provincial i responsable de l'àrea d'Infraestructures, Héctor Folgado.
Els treballs, ja finalitzats, s'han centrat en dos punts concrets de la via. En el primer d'ells, situat en el punt quilòmetre 28+045, en la travessia de Benassal, s'ha executat el fresat i la reposició del ferm en mitjana calçada en un tram de 130 metres lineals i 3,8 metres d'amplària, amb l'objectiu de “corregir les deformacions existents en la calçada i millorar la comoditat i seguretat en la circulació”, ha explicat Folgado.
El segon tram d'actuació s'ha localitzat en el punt quilomètric 31+390. Ací s'ha dut a terme la millora de la transició del peralt d'una corba, en un tram de 115 metres lineals i 7,4 metres d'amplària.
El vicepresident de la institució provincial ha posat en valor esta actuació i ha assegurat que “disposar d'una xarxa de carreteres en bones condicions, a més d'afavorir la vertebració de Castelló i generar oportunitats a la província, és fonamental per a millorar la seguretat viària”.
