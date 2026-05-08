Visita de la consellera de Serveis Socials

La Generalitat destina més de 300.000 euros a la construcció del nou centre de dia per a persones majors de Culla

Esta nova infraestructura sociosanitària funcionarà com a punt d’atenció diürna de persones majors i punt d’envelliment actiu comunitari

Foto de la visita de la consellera Elena Albalat a Culla. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància subvenciona l’Ajuntament de Culla amb 301.644 euros per a la construcció del nou centre de dia de la localitat, que millorarà la vida de les persones majors.

La consellera de Servicis Socials, Elena Albalat, ha fet una visita esta setmana per a comprovar l’estat de les obres, a on ha assenyalat que “el cas de Culla demostra que les ajudes de la Generalitat són una ferramenta eficaç en els municipis xicotets per a transformar espais en servicis útils i necessaris”.

Al respecte, ha afegit que “volem que les persones majors puguen quedar-se prop del seu lloc de residència amb servicis de qualitat, sense vore’s obligades a desplaçar-se a altres localitats”.

A més, la consellera ha subratllat que “en el cas de Culla s’ha optat per rehabilitar i dotar de sentit un edifici ja existent, reduint terminis i costos i respectant la trama urbana del municipi”.

Una altra foto de la visita de la consellera. / Mediterráneo

Més de 100.000 addicionals per a equipament

Esta subvenció de més de 300.000 euros s’ha destinat al condicionament de l’edifici municipal com a punt d’atenció diürna de persones majors i punt d’envelliment actiu comunitari. A esta suma es podran afegir altres 100.314 euros per a equipament -des del mobiliari fins a l’equip informàtic o electrodomèstics- als quals el municipi ha optat en una altra modalitat d’ajudes pendent de resoldre’s.

El futur centre oferirà suport assistencial bàsic, seguiment i acompanyament a les persones majors del municipi.

Així mateix, es concep com un espai d’envelliment actiu comunitari, amb activitats orientades a promoure hàbits saludables, la socialització i la prevenció de la dependència.

