Vila-real acull la primera Trobada ImpliCAT i reforça el seu paper com a referent en la promoció del valencià

La jornada ha reunit càrrecs electes i personal tècnic de normalització lingüística de diversos municipis amb l’objectiu de compartir experiències, bones pràctiques i estratègies en matèria de política lingüística local

/ Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Vila-real ha acollit aquest divendres al matí la primera Trobada ImpliCAT a la Comunitat Valenciana, una jornada que ha reunit càrrecs electes i personal tècnic de normalització lingüística de diversos municipis amb l’objectiu de compartir experiències, bones pràctiques i estratègies en matèria de política lingüística local. L’esdeveniment, celebrat a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural de Vila-real, ha estat organitzat per la Plataforma per la Llengua en el marc de la Xarxa ImpliCAT, una iniciativa que promou municipis actius en la defensa i promoció del valencià. La trobada s’ha desenvolupat al llarg del matí amb un programa que ha combinat ponències tècniques, presentació de casos pràctics i espais de debat.

La jornada ha començat amb la benvinguda institucional a càrrec del regidor de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, Santi Cortells. Posteriorment, el coordinador de la Comissió d’Administració pública de Plataforma per la Llengua, Josep Maria Recasens, ha introduït el projecte ImpliCAT i la seua importància en l’àmbit municipal.

Entre les intervencions destacades, Gemma Avellan, del Departament de Foment de l’Ús del Valencià de la Diputació de València, ha abordat el foment de la llengua en el comerç local; la professora de la Universitat Jaume I, Esther Monzó, ha reflexionat sobre l’ús del valencià en l’administració; i Alfons Esteve, de la Universitat de València, ha presentat casos pràctics sobre drets lingüístics en l’àmbit local.

A més, s’han compartit bones pràctiques municipals amb la participació d’ajuntaments com Vila-real, Sagunt i Alcoi, així com de l’Associació Cultural Socarrats. En la cloenda, el delegat de Plataforma per la Llengua, Toni Royo, ha posat en valor la consolidació d’aquesta xarxa municipalista i la necessitat de continuar teixint aliances entre administracions locals.

Promoció i defensa de la llengua

El regidor Santi Cortells ha destacat la importància que Vila-real haja sigut la seu d’aquesta primera trobada: “Vila-real continua sent una ciutat referent en la promoció i defensa de la nostra llengua al País Valencià. Acollir aquesta jornada reforça el nostre compromís amb el valencià i amb el treball conjunt amb altres municipis”. Cortells ha recordat també la trajectòria de la ciutat en aquest àmbit: “Ja vam ser seu de la Trobada d’Escola Valenciana i hem estat un exemple en iniciatives com la votació de les famílies sobre la llengua. Continuem treballant perquè el valencià siga un element central de cohesió social i d’identitat”.

En aquesta línia de continuïtat, el juny de 2025 la regidora i vicealcaldessa Maria Fajardo va assistir a la segona Trobada ImpliCAT celebrada a Barcelona, en la qual va exposar el treball sostingut de Vila-real en matèria lingüística i el compromís del municipi amb polítiques actives de promoció del valencià. La trobada ha servit per consolidar un espai de coordinació entre municipis de la Comunitat i per a continuar avançant en polítiques lingüístiques que responguen a les necessitats de la ciutadania des de la proximitat de l’administració local.

