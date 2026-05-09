Compromís acusa el PP de convertir l’IES Crémor en una promesa electoral després de tres anys de paràlisi
Ignasi Garcia: “El Partit Popular ha estat tres anys paralitzant el nou institut de Crémor i ara, en any de precampanya, apareixen mapes, maquetes i promeses del que no han treballat en tota la legislatura”
El grup municipal de Compromís ha criticat l’anunci del govern del Partit Popular sobre el futur IES Crémor i ha denunciat que el projecte s’ha convertit en “una operació de propaganda preelectoral” després de tres anys de paràlisi institucional, en el que consideren un nou incompliment d’una alcaldessa “que no té paraula”. La coalició valencianista recorda que el govern de Begoña Carrasco no ha impulsat cap avanç real en aquest temps i que no ha sigut fins a finals del passat mes d’abril quan l’Ajuntament ha fet finalment la cessió dels terrenys a la Generalitat, malgrat que la urbanització de la parcel·la estava acabada des de juliol de 2025.
Per al portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, “el Partit Popular ha estat tres anys paralitzant la construcció del nou institut de Crémor i ara, quan arriba l’any de precampanya, comencen a anunciar mapes, maquetes i avantprojectes”. “El que tenim és un govern que no s’ha preocupat per les necessitats del barri ni dels estudiants i que ara, quan venen les eleccions, intenta vendre promeses d’allò que no ha treballat durant tota la legislatura”, ha afirmat.
Compromís ha recordat que el nou institut és imprescindible per donar resposta al creixement educatiu del districte oest, especialment als barris del Raval Universitari, Mestrets i la carretera d’Alcora, després de la saturació de l’IES Bovalar. De fet, l’actual IES Crémor es troba provisionalment ubicat en les aules modulars que es van habilitar durant la construcció del CEIP Vicent Marçà, una solució temporal impulsada durant l’anterior govern mentre es preparava el sòl per a la construcció definitiva del centre.
Garcia ha remarcat que el fet que ara s’anuncie un projecte “demostra que es podia haver impulsat des del primer any de legislatura i no s’ha volgut fer”. En aquest sentit, ha reclamat que els pròxims pressupostos de la Generalitat incloguen una partida real per a la construcció de l’IES Crémor i ha advertit que, a hores d’ara, “ni està ni se l’espera”. “El PP ha decidit paralitzar este projecte de manera deliberada per intentar traure rèdit electoral a última hora. És una legislatura perduda per a l’educació pública de Castelló”, ha denunciat.
La coalició valencianista també ha alertat que la paràlisi educativa del govern de Carrasco no afecta només al Crémor. Compromís recorda que el Consell Escolar Municipal ja va assenyalar en 2023 la necessitat d’actuacions urgents en centres com el Cervantes, Josep Climent, Armelles, Carles Selma, Sant Agustí o Jaume I, així com l’ampliació del Vicent Castell per a Formació Professional i el nou conservatori, projectes que continuen sense avanços significatius. “En 2024 l’Ajuntament encara va rebre cinc milions d’euros per a infraestructures educatives gràcies al treball fet anteriorment, però enguany la xifra s’ha desplomat per la inacció del PP. Han deixat passar tres anys sense fer res i ara volen substituir la gestió per renders i anuncis”, ha conclòs Ignasi Garcia.
