Burriana renova l'equipament del complex Llombai
L'actuació se suma a una estratègia integral de rehabilitació de les instal·lacions esportives
L'Ajuntament de Burriana continua amb el seu pla d'adequació de les infraestructures esportives municipals amb una nova intervenció en el complex esportiu Llombai. Els treballs s'han centrat en la renovació del material de joc, amb la substitució d'una porteria i el canvi de totes les xarxes del complex. Així mateix, s'ha procedit a la reparació urgent de les banquetes, reposant les plaques de metacrilat danyades pels forts vents de l'últim temporal, i s'han realitzat labors de manteniment en la gespa del camp.
Esta millora en el Llombai, que ja compta amb dos nous marcadors electrònics d'última generació amb frontal antiimpactes, forma part d'un full de ruta global per a rescatar del deteriorament els espais esportius. Entre les accions clau destaca la instal·lació del nou parquet en el pavelló de La Bosca per a solucionar danys per humitat, la renovació de la seua il·luminació LED i la reparació de la seua coberta després de 15 anys de goteres.
El pla de xoc també ha donat resposta a problemes estructurals en el camp Juan Bautista Planelles, on s'han impermeabilitzat la llotja, vestuaris i quart de calderes, instal·lant a més un videomarcador LED d'alta resolució, així com la renovació de la cantina per als usuaris. D'igual forma, s'ha finalitzat la impermeabilització del Trinquet Municipal, resolent filtracions que persistien des de feia sis anys i que posaven en risc competicions oficials.
Burriana instala nuevo parqué en el pabellón de fútbol sala de la Bosca
A més, el consistori de la Plana Baixa projecta la reforma integral del poliesportiu de Sant Blai amb una inversió per part de la Diputació de Castelló per un import de 700.000 euros per a modernitzar este recinte dels anys 80.
El regidor d'Esports, Fran Capdevila, ha destacat que “la renovació del material en el Llombai és un pas més en el nostre treball per dignificar el dia a dia dels nostres clubs”. Capdevila ha insistit que “estem actuant allí on durant anys no hi va haver manteniment, des de la reparació del parquet de La Bosca fins a l'ambiciosa reforma de Sant Blai, per a assegurar que Burriana compte amb instal·lacions segures i modernes per a tots els seus esportistes”.
- Adif activa las expropiaciones para construir el apartadero del Corredor Mediterráneo en Vila-real: Todos los detalles
- Una 'guardería' para mejillones en Castellón: La solución para que los moluscos sobrevivan al calor del Delta del Ebro
- Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes
- El aeropuerto de Castellón crece como 'quirófano' de aviones: una empresa estadounidense quiere desmontar 20 aeronaves al año
- Fuertes lluvias en Castellón: en qué pueblos ha llovido más este sábado y cuándo va a parar según Aemet
- El pueblo de Castellón que busca quien gestione su Casa Abadía medieval por 165 euros al mes
- Descubre los cinco rincones de Castellón que combinan montañas, agua y senderismo para una escapada natural
- Transportes adjudica por 14,2 millones las obras para renovar la A-23 entre Segorbe y Altura