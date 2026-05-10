Ajuntament
Compromís reclama un pla integral per a continuar millorant els carrers de Castelló després de les obres de la Zona de Baixes Emissions
Pau Sancho: “L’Ajuntament ha de continuar transformant els carrers de Castelló amb criteris clars, planificació i pensant en una mobilitat inclusiva per a tota la ciutadania”
El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló presentarà al pròxim ple municipal una moció perquè l’Ajuntament impulse un pla ordenat i amb criteris objectius per a la millora integral dels carrers de la ciutat, després de la finalització de les obres vinculades a la Zona de Baixes Emissions al centre urbà.
El portaveu adjunt, Pau Sancho, ha destacat que les actuacions executades gràcies als fons europeus aconseguits durant el govern de l’Acord de Fadrell “han suposat una millora innegable per a la mobilitat personal de la gent a peu en la nostra ciutat”.
Sancho ha remarcat que les obres han permés “voreres a la mateixa alçada, eliminació d’obstacles i una major facilitat de moviment per a les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de visió”, convertint alguns espais urbans “en zones molt més còmodes, accessibles i inclusives”.
Des de la coalició valencianista consideren que, una vegada finalitzat este projecte, el govern municipal “no pot donar per acabada la transformació urbana de Castelló”. En este sentit, Compromís defensarà una moció perquè el consistori elabore una relació prioritzada de carrers on actuar, establisca una planificació clara de les intervencions i fixe un calendari “el més ambiciós possible” per executar-les.
“La millora dels carrers no pot dependre únicament de si arriben o no fons europeus. L’Ajuntament ha de continuar invertint en accessibilitat i qualitat urbana amb recursos propis i amb una estratègia coherent per a tota la ciutat”, ha afirmat Sancho.
La proposta de Compromís també reclama que els pressupostos municipals de 2027 incorporen una partida específica destinada a la millora integral de carrers, prioritzant aquelles zones amb majors problemes d’accessibilitat, deteriorament urbà o necessitats de mobilitat inclusiva.
A més, la coalició reclama que les decisions sobre les futures actuacions es facen amb transparència i criteris objectius, davant la falta d’explicacions del govern municipal en altres projectes recents com els anomenats “Oasis Climàtics”.
“En Castelló hem vist actuacions de les quals ningú sap exactament quins criteris s’han seguit per decidir on intervenir primer. Nosaltres defensem una planificació clara, transparent i basada en les necessitats reals dels barris”, ha conclòs Sancho.
