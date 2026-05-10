El Grau de Castelló celebra la missa en honor a la Mare de Déu del Lledó amb el fervor de veïns i veïnes

Tradicions a la ciutat

Autoritats, reina de les festes del Grau y president i màxims representants de la Reial Confraria de la Verge del Lledó. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La parròquia de Sant Pere del Grau ha acollit aquest diumenge la tradicional missa en honor a la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castelló, una celebració que té lloc cada segon diumenge de maig en el marc del mes dedicat a la Verge.

La tinenta d'alcalde del Grau, Ester Giner, ha assistit a l'ofici religiós al costat del regidor de Medi Ambient, Gonzalo Romero, i altres membres de la Corporació Municipal.

Giner ha destacat “l'orgull i la devoció amb la qual els graueros i graueras reten homenatge a la nostra patrona, la Mare de Déu del Lledó, en una celebració molt arrelada i especialment significativa per al Grau”. En aquest sentit, ha assenyalat que “el Grau manté vives les seues tradicions i demostra, un any més, l'afecte i la vinculació que sent cap a la patrona de Castelló”.

La tinenta d'alcalde ha afegit que “aquesta missa és també una mostra del sentiment de pertinença i de la identitat d'un poble que viu amb intensitat les seues celebracions i que participa activament en els actes que formen part de la seua història”.

La missa s'ha celebrat una setmana després dels actes centrals en honor a la patrona de Castelló i ha reunit nombrosos veïns i veïnes en una jornada marcada per la tradició i el fervor popular.

