Onda aconsegueix una de les ajudes més altes de la Comunitat per a promocionar el valencià

La Generalitat concedeix 27.000 euros a Aviva Onda per a impulsar activitats culturals, educatives i de foment de la llengua

Contacontes a Onda. / Mediterráneo

Concha Marcos

Onda

L’Ajuntament d’Onda ha aconseguit una nova subvenció de la Generalitat Valenciana per a impulsar la promoció i ús del valencià en l’àmbit local. En concret, l’Agència de Promoció del Valencià Aviva Onda rebrà 27.034,29 euros dins de la convocatòria anual d’ajudes de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència destinada a ajuntaments i mancomunitats de tota la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’una de les quantitats més elevades concedides enguany, situant Onda entre els municipis amb major finançament autonòmic per al foment del valencià, només per darrere de ciutats amb una població molt superior com València, Vila-real, Alcoi, Castelló de la Plana o Alzira.

La regidora d’Educació d’Onda, María Ojeda, ha valorat positivament esta concessió i ha destacat que este suport econòmic “reconeix el treball constant que es du a terme des d’Aviva Onda per a acostar el valencià a tots els àmbits del dia a dia, des de les escoles fins al comerç o les activitats culturals”. En esta línia, ha afegit: “Continuem treballant perquè el valencià estiga present en la vida quotidiana dels onders i les onderes a través de la cultura, l’educació i el comerç local”.

Promoció lingüística transversal

Les ajudes autonòmiques tenen com a objectiu finançar activitats i iniciatives relacionades amb la promoció social del valencià, així com el manteniment de les oficines municipals de serveis lingüístics. En el cas d’Onda, la subvenció permetrà reforçar una programació transversal que arriba a diferents sectors de la població.

Entre les activitats subvencionades es troben els cursos de valencià del Casal Jove; la campanya de lectura ‘Llig un còmic’; representacions de teatre infantil i sessions de contacontes en valencià; així com iniciatives de col·laboració amb els centres educatius del municipi, entre elles la participació en Innovacant.

També s’inclouen les activitats commemoratives del Nou d’Octubre, l’edició de l’agenda escolar i del calendari ‘Onda, Ciutat de la Infància’, així com diferents materials divulgatius i de sensibilització lingüística dirigits a la ciutadania.

Campanyes vinculades al comerç i la vida local

La subvenció també dona suport a diverses campanyes de dinamització comercial i social impulsades per l’Ajuntament per a fomentar l’ús del valencià en la vida quotidiana. Entre elles destaquen ‘Rebaixes i Descomptes’, ‘Dis-li-ho en valencià’ o ‘De tapes per Onda’, accions que busquen apropar la llengua als comerços, l’hostaleria i els espais de convivència del municipi.

A més, el finançament inclou activitats tradicionals i culturals com ‘Nadales al carrer’, la ‘Carta als Reis d’Orient’ o l’acte de lliurament de premis del concurs de Targetes de Nadal, consolidant una programació estable que combina promoció lingüística, participació ciutadana i tradicions locals.

Igualment, entre les actuacions subvencionades figura la instal·lació de panells de localització dels desfibril·ladors en valencià, una iniciativa vinculada al projecte educatiu Salvem vides! del CEIP Miralcamp, en què l’alumnat ha participat activament en la creació de materials divulgatius sobre primers auxilis i actuació davant emergències cardíaques. Estos panells, distribuïts en diferents espais de la ciutat, permeten identificar els punts amb desfibril·ladors i reforcen tant la conscienciació ciutadana com la presència de la llengua pròpia en la retolació i informació d’espais públics.

Amb esta nova ajuda, l’Ajuntament d’Onda continua consolidant el treball desenvolupat des d’Aviva Onda per a promoure el valencià des d’una perspectiva pròxima, útil i integrada en la vida social, educativa i cultural del municipi.

