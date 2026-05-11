L'English Chamber Orchestra arriba a Castelló sota la direcció del valencià Roberto Forés
La formació britànica inicia a l'Auditori i Palau de Congressos la seua gira espanyola amb un programa centrat en Arriaga i Beethoven
L’English Chamber Orchestra desembarca a l’Auditori de Castelló amb un concert que reunirà clàssic, virtuosisme i una de les batutes valencianes amb més projecció internacional. La cita serà aquest 12 de maig, a les 19.30 hores, en la Sala Simfònica, en una actuació que marcarà l’inici de la gira espanyola de la reconeguda orquestra britànica.
Dirigida pel mestre valencià Roberto Forés i amb el pianista Domenico Codispoti com a solista convidat, la vetlada aposta per un repertori centrat en dos grans noms de la música clàssica: Juan Crisóstomo Arriaga i Ludwig van Beethoven.
Un programa entre la frescor d’Arriaga i l’equilibri de Beethoven
El concert començarà amb l’obertura d’Arriaga, una peça marcada per l’elegància i la frescor compositiva que evidencia la sorprenent maduresa del músic basc. A continuació arribarà un dels plats forts de la nit, el Concert per a piano núm. 4 de Beethoven, una obra considerada revolucionària dins del repertori concertístic.
Després de la pausa, el públic podrà escoltar la Simfonia núm. 4, una composició que mostra el vessant més lluminós i equilibrat del compositor alemany, lluny del dramatisme d’altres etapes creatives.
Una de les orquestres de cambra més prestigioses del món
Fundada en 1948, l'English Chamber Orchestra està considerada una de les grans referències internacionals en música de cambra. Inicialment centrada en el repertori barroc, l’orquestra va ampliar posteriorment el seu catàleg musical als segles XVIII, XIX i XX, mantenint una plantilla inspirada en les formacions de l’època de Mozart.
La formació ostenta, a més, el rècord de ser l’orquestra de cambra amb més gravacions realitzades i una de les agrupacions camerístiques que més ha viatjat arreu del món.
Roberto Forés, talent valencià amb projecció internacional
El director Roberto Forés Veses exerceix com a director principal convidat de la English Chamber Orchestra des de la temporada 2024/2025. La seua trajectòria internacional inclou guardons com el Concurs de Direcció Evgeny Svetlanov i el Concurs Internacional de Directors d’Òpera Luigi Mancinelli.
Format a la Sibelius Academy d’Hèlsinki, Forés també ha estat director titular i artístic de l’Orchestre National d’Auvergne entre 2011 i 2021 i actualment es troba al capdavant de l’Orquesta de Extremadura.
Castelló reforça la seua aposta per la música clàssica
Amb esta actuació, l’IVC reforça la programació simfònica de l’Auditori de Castelló i consolida Castelló com una parada destacada dins dels circuits internacionals de música clàssica.
La programació completa i tota la informació sobre els concerts es pot consultar a l’Institut Valencià de Cultura
