La cita literària que Borriana no es vol perdre: Eloy Moreno, llibres i cultura a la plaça de la Mercé
L'Ajuntament de Borriana organitza la fira del 14 al 17 de maig amb l'objectiu d'acostar la lectura i convertir la localitat en un punt de trobada
La Fira del Llibre de Borriana 2026 ja té data, espai i protagonistes. Del 14 al 17 de maig, la plaça de la Mercé es convertirà en un gran aparador cultural amb casetes de llibreries i editorials, presentacions de llibres, activitats per als més menuts i propostes escèniques pensades per a tots els públics.
El nom més destacat d’aquesta edició serà el de l’escriptor castellonenc Eloy Moreno, que participarà en una trobada literària el dijous 14 de maig a les 19.00 hores. La seua presència situa la fira com una de les cites culturals més esperades de la primavera a Borriana i reforça l’objectiu de l’Ajuntament d’acostar la lectura a veïns i visitants.
Una fira per a llegir, descobrir i compartir
La inauguració oficial de la Fira del Llibre de Borriana tindrà lloc el dijous 14 a les 17.00 hores, encara que l’activitat començarà ja al matí amb la representació teatral Els viatges d’Àlex i Elena al Teatre Payà, dirigida al públic escolar.
La primera jornada inclourà també les presentacions de Pedro Cifuentes i Bibiana Collado, abans d’un dels moments centrals de la programació: la trobada amb Eloy Moreno, autor amb una gran connexió amb els lectors i una trajectòria consolidada dins del panorama literari actual.
Pedro García Aguado parlarà sobre adolescència
El divendres 15, la fira continuarà amb novetats editorials d’Amadeo Peris i María Belén Mezcua. A més, el Teatre Payà acollirà la conferència “Educar en l’adolescència”, a càrrec de Nerea López i Pedro García Aguado.
Aquesta xarrada aportarà una mirada actual sobre els reptes de l’educació en l’etapa adolescent, un tema d’interés per a famílies, docents i públic en general.
Cap de setmana amb llibres, circ i autors locals
Durant el cap de setmana, la fira ampliarà el seu horari i obrirà també al matí, des de les 10.00 hores. El dissabte tindrà un protagonisme especial la presentació de la reedició de la recopilació de les Cartes Pobles de Borriana, editada pel mateix consistori.
La programació es completarà amb l’espectacle Royal Circ i amb firmes d’autors com Francisco Urbano, Carlos Millares i Sergio Rico. El diumenge 17 de maig, la fira tancarà aquesta edició amb les presentacions de Luis Aleixandre i Laura Sebastiá.
Activitats infantils per a fomentar la creativitat
Els més menuts també tindran un espai propi dins de la Fira del Llibre de Borriana 2026. Les vesprades de dijous i divendres, a les 17.00 hores, el recinte firal acollirà activitats manipulatives pensades per a estimular la creativitat i afavorir el primer contacte amb el món dels llibres.
Amb aquesta proposta, la fira busca ser molt més que un espai de venda editorial: vol convertir-se en una experiència cultural, familiar i participativa.
Borriana reivindica la lectura com a punt de trobada
La regidora de Programació Cultural i Festiva, Paloma Boix, ha destacat que l’objectiu és que «la plaça de la Mercé siga un punt de trobada on els veïns de Borriana, des dels més xicotets fins als majors, gaudisquen del plaer d’obrir un llibre i descobrir noves històries».
Boix també ha subratllat la importància de comptar amb autors com Eloy Moreno i amb conferències «tan necessàries hui en dia» com la de Pedro García Aguado sobre l’adolescència.
Per la seua banda, el regidor de Cultura, Alejandro Clausell, ha convidat tota la ciutadania a participar en una fira «molt viva», amb teatre, circ i activitats perquè passejar entre les casetes siga «una experiència completa per a totes les famílies borrianenques».
La Fira del Llibre de Borriana 2026 es consolida així com una cita cultural de referència a la ciutat, amb una programació que combina literatura, educació, patrimoni local i entreteniment en ple centre urbà.
