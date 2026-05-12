PROMOCIÓ DELS COSTUMS LOCALS
Vila-real apropa els seus gegants als escolars de la ciutat
La Colla Gegantera explica als xiquets i xiquetes aquestra tradició i els detalls de Pasqualet, Marigracieta, Jaumet, Pinella i els gossos raters Vila i Termet
La Colla Gegantera de Vila-real ha apropat un any més els gegants de la ciutat —Pasqualet, Marigracieta, Jaumet i Pinella—, com també els gossets raters Vila i Termet, als escolars de Vila-real. Es tracta d'una proposta que naix, per part d'aquest col·lectiu social i cultural de Vila-real, per tal que els xiquets i xiquetes coneguen, els facen seus i no tinguen por en veure els gegants vila-realencs pels carrers de la localitat.
“Els gegants són una gran ferramenta educativa per a ensenyar la nostra història i les nostres tradicions”, afirma Carlos Chiva, president de la Colla Gegantera, qui afig que “si els menuts coneixen les nostres tradicions, serà més fàcil que d’adults les cuiden i valoren”.
Pel que fa a la visita, que es desenvolupa a la sala de la planta baixa de l'edifici del Gran Casino, els membres de la colla comencen explicant als escolars quines són les figures que té Vila-real i el perquè dels seus noms. Després, es dedica una part a parlar de cadascun dels gegants de manera individual, parant atenció a com van vestits, i si té alguna peculiaritat, com per exemple, la cinta de l’ofrena de Pasqualet o la corona floral de Pinella. A més, se’ls informa d'altres detalls, com són el pes que tenen i l'alçada, a la vegada que se'ls mostra com són per dins, en el cas dels gegants de Vila-real, de fibra de vidre i alumini.
Procés de moviment
La visita organitzada per aquesta entitat, integrada per autèntics amants de les tradicions i els costums vila-realencs, continua ensenyant als menuts com els geganters es posen la faixa i la seua importància per a evitar lesions, per a, seguidament, ensenyar als escolars com es fiquen baix dels gegants i com fan per a alçar-los i ballar-los.
La visita finalitza animant els mestres a ficar-se baix dels gegants per a provar d'alçar-los mentre el seu alumnat els anima a aconseguir-ho. A més, abans d’anar-se’n, la Colla Gegantera obsequia cada escolar amb un adhesiu dels gegants com a record de la seua visita.
