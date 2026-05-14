El FLIM 2026 ompli Morella de literatura, debat i cultura amb la igualtat com a gran protagonista
El Festival Literari reunirà del 15 al 17 de maig a figures com Manuela Carmena, Victòria Camps i Ximo Puig per a debatre sobre la situació actual de la igualtat entre hòmens i dones
Morella tornarà a convertir-se en un espai privilegiat per a la paraula, la cultura i el pensament crític amb la celebració de la cinquena edició del Festival Literari Internacional de Morella, el FLIM, que tindrà lloc del 15 al 17 de maig. Enguany, el festival posa damunt la taula una pregunta clara, actual i necessària: Dones i igualtat, quan?. Amb aquest lema, el certamen vol abordar les desigualtats entre homes i dones des de diferents mirades: la literatura, la política, l’economia, l’esport, la gastronomia, el món rural, la cultura i la vida quotidiana.
El FLIM, nascut l’any 2022, s’ha consolidat com una cita cultural singular dins del calendari morellà. La seua filosofia passa per entendre la cultura com un punt de trobada, amb activitats participatives, converses obertes i una clara voluntat de fer arribar el pensament i la literatura a tots els públics. De fet, el festival manté el seu caràcter gratuït en la majoria d’actes, excepte aquelles activitats gastronòmiques en què se serveix menjar.
Una edició per a parlar d’igualtat sense tòpics
La programació del Festival Literari de Morella 2026 planteja la igualtat com una qüestió transversal. No es tracta només de parlar de drets en abstracte, sinó d’analitzar on continuen les bretxes: en els salaris, en els espais de poder, en les finances personals, en l’esport professional, en les cures, en la gastronomia o en la representació pública de les dones.
Per a fer-ho, el FLIM comptarà amb noms de gran projecció com Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid; Victòria Camps, filòsofa i autora; Joaquim Bosch, magistrat i escriptor; Ximo Puig, expresident de la Generalitat Valenciana; Antoni Bassas, periodista; Elena Moya, escriptora i directora del festival; Laura Sagnier, autora i investigadora; Inma Puig, psicòloga vinculada a l’esport d’alt rendiment; Ramon Besa, periodista esportiu; Víctor Amela, periodista de La Vanguardia; Mapi Amela, fundadora d’Ahorradoras.com; i Tina Nielsen, consultora gastronòmica, entre molts altres participants.
Divendres 15 de maig: inauguració, Muixeranga i primera gran conversa
El festival arrancarà el divendres 15 de maig amb l’eixida de la Muixeranga dels Ports des de Casa Manero, en una obertura que portarà el FLIM al carrer abans de la inauguració oficial al Convent de Sant Francesc. L’acte inaugural comptarà amb Elena Moya, directora del festival; Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella; i Ximo Puig.
La primera taula de debat portarà per títol Per què diuen guerreres si volen dir valentes? i reunirà Victòria Camps, Manuela Carmena i Joaquim Bosch, amb Antoni Bassas com a moderador. La jornada continuarà amb signatura de llibres i tast de vins de Barranc dels Cirers, i acabarà al Pub Dadá amb música irlandesa, espanyola, brasilera i blues a càrrec d’Alix Wiseman & Sean Whelan.
Dissabte 16 de maig: esport, diners, feminisme, món rural i cultura al carrer
El dissabte començarà amb una sessió de ioga amb Ana Giner a la Llotja de l’Ajuntament i continuarà amb una ruta guiada sobre La bretxa rural: problemes i solucions, amb Luis del Romero, de la Universitat de València, i Joanmi Rafet. La proposta connecta el debat cultural amb una de les preocupacions de fons del festival: el paper dels pobles, el despoblament i les oportunitats del territori.
Al Teatre Municipal, el FLIM obrirà una conversa sobre la igualtat en l’esport amb Inma Puig, Nina Pont, presidenta del Club Bàsquet Femení Manresa, i Patricia Campos, autora i entrenadora. El periodista Ramon Besa moderarà una taula que plantejarà una pregunta directa: hi ha igualtat en l’esport?
Després arribarà un dels debats més pràctics de l’edició: Xiques, parlem de diners, amb Elena Moya i Mapi Amela, moderades per Víctor Amela. La sessió abordarà la relació entre dones, estalvi, educació financera i autonomia econòmica, una de les dimensions més concretes de la desigualtat.
El programa de dissabte també inclourà una simultània d’escacs baix dels porxos amb Teo Borràs i Josep Guevara, signatura d’autors, tast de vins de Venta d’Aubert i una Taula Compartida a Casa Roque amb Tina Nielsen i Rosa Rodón, una activitat gastronòmica que requereix reserva prèvia.
A la vesprada, el festival dedicarà una sessió al Grup de Dones dels Ports i els seus 40 anys de feminisme, amb la participació de Manuela Carmena, per a reflexionar sobre d’on venim i cap a on va el moviment feminista. També hi haurà un debat ambiental sobre boscos i incendis amb Josep Peñuelas, Ramón Vallejo i Xavi Querol.
La jornada es completarà amb la taula Dones i veritats, amb Isabel Olmos, Laura Liram i Ximo Puig, moderada per Víctor Amela; un tast de Vino Carlón; i un concert de violoncel d’Eclèctic Arts Experience amb Ailen Klosko davant de Casa Manero.
Diumenge 17 de maig: inversió, futbol, gastronomia i clausura
El diumenge començarà a la cafeteria de l’Hotel Don Jaime amb el Club de l’Inversor, una conversa amb desdejuni en què participaran Elena Moya i Antoni Bassas. A continuació, el mateix espai acollirà Els tres tenors del futbol, amb Ramon Besa, Toni Padilla i Antoni Bassas, una sessió per a mirar el futbol des de la paraula, la crònica i la cultura esportiva.
La gastronomia tindrà un paper destacat amb la taula Sostre de foc: dones en la gastronomia, al Teatre Municipal. Hi participaran Raquel Ferrer, del Mesón del Pastor de Morella; Vanesa Bustos, cuinera i formadora; María Martínez, del restaurant Maleducat de Barcelona; i Carito Lourenço, del restaurant Fierro de València. La moderació anirà a càrrec de Tina Nielsen.
La recta final del FLIM inclourà la conversa Més cansades que infelices, amb Laura Sagnier i el psicòleg Pablo Segura, abans de la clausura i entrega dels premis del Concurs Literari Sergio Beser. El festival acabarà amb una ruta gastronòmica per Morella amb Tina Nielsen, que també requereix reserva prèvia.
Morella, un escenari per a viure la cultura de prop
Una de les claus del FLIM és que no limita la cultura a una sala tancada. El festival ocupa el Convent de Sant Francesc, el Teatre Municipal, la Llotja, els porxos, cafeteries, carrers i espais gastronòmics de Morella. Esta combinació d’escenaris permet que les converses literàries convisquen amb el vi local, la música, l’esport, la cuina, les rutes i les activitats populars.
El resultat és un festival amb identitat pròpia: pròxim, participatiu i arrelat al territori. El Festival Literari Internacional de Morella 2026 no sols vol celebrar els llibres, sinó també generar preguntes, posar en comú experiències i reforçar el paper de la cultura com a ferramenta per a entendre millor el present.
Amb Dones i igualtat, quan?, el FLIM proposa una edició que mira de cara una qüestió urgent i ho fa amb veus diverses, activitats per a tots els públics i una ciutat que, durant tres dies, tornarà a ser punt de trobada entre literatura, pensament i vida compartida.
