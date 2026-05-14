Castelló suma un altre pis al seu parc de vivenda social
La compra d'un nou immoble és per un import de 137.735,50 euros i té una superfície de 85,55 m²
L'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, acompanyada per la regidora d'Habitatge ha signat davant notari l'adquisició de la sisena dels habitatges destinats a augmentar el parc d'habitatges socials propietat de l'Ajuntament de Castelló. Una signatura en la qual han estat també presents la regidora d'Habitatge, Ester Giner, i la regidora de Benestar Social, Clara Adsuara i l'import d'adquisició d'aquest nou habitatge, de 85,55 m2, ha sigut de 137.735,50 euros
Carrasco ha insistit una vegada més que “per a aquest equip de govern municipal aquesta està sent la legislatura de l'habitatge. I una vegada més aquest equip de govern municipal compleix amb la paraula donada a la ciutadania i donant resposta a la principal preocupació de la societat espanyola en aquests moments com és l'accés a un habitatge”.
La primera edila ha posat l'accent també en la importància “de reforçar el parc municipal d'habitatges socials, ja que és clau per a atendre les necessitats de les persones i la famílies més vulnerables de la nostra ciutat a l'hora de poder garantir un dret bàsic com és l'habitatge, amb el que això significa. En aquesta legislatura, si sumem aquestes últimes sis habitatges, i les dotze que desbloquegem quan arribem al Govern, són ja 18 els habitatges socials que l'equip de Govern ha incorporat al parc municipal d'habitatge, complint amb la paraula que vam donar a la ciutadania”.
Begoña Carrasco ha apuntat que “el pressupost municipal de 2026 sumarà en breu, gràcies a la modificació de crèdit que s'ha realitzat recentment, una quantitat de 200.000 euros destinats a habitatge social, que se sumaran a una partida rècord de 1,5 milions per a l'adquisició d'habitatge municipal amb la qual comptem des de l'any passat i que ha servit per a anar augmentant el parc municipal d'habitatges socials en els últims mesos, signant altres cinc habitatges socials, tal com ens vam comprometre amb els castellonencs”.
Ajuda al lloguer jove
L'alcaldessa també s'ha referit a altres mesures per a facilitar l'accés a l'a habitatge dels castellonencs, especialment de col·lectius amb més dificultats en aquests moments per a accedir a un habitatge. Iniciatives que està posant en marxa el Govern de la ciutat “com són les ajudes al lloguer jove, que hem aprovat recentment i a la qual destinarem una partida de 400.000 euros per a facilitar l'accés a l'habitatge als més joves de la ciutat de Castelló”.
Carrasco també ha citat que “continuarem apostant per la rehabilitació d'habitatge, amb una xifra pròxima als 500.000 euros. I amb l'última modificació de crèdit són més de 1,1 milions d'euros els que destinarem a l'àrea d'habitatge, la qual cosa reafirma el nostre compromís en amb la societat castellonenca en aquest tema”.
Més sòl per a més habitatges
Begoña Carrasco ha recordat també que “des del Govern de la ciutat s'està tramitant la disposició del sòl per a permetre la construcció de 3.800 habitatges en diferents zones de la nostra ciutat, de les quals més del 40% són de protecció pública. I hem anat de bracet de la Generalitat Valenciana, cedint dues parcel·les que permetran la construcció de 123 habitatges de protecció pública per part de l'administració autonòmica en la zona de Censal”.
Carrasco tampoc ha deixat d'esmentar “el que suposa per a la nostra ciutat el Pla de Barris que, amb ajuda de finançament europeu, està rehabilitant prop de 600 habitatges en cinc grups residencials de la nostra ciutat. Una actuació que impacta de manera directa en eficiència energètica i la sostenibilitat d'aquests habitatges, així com en la millora de la qualitat de vida centenars de famílies castellonenques”.
“En aquest 2026 seguim amb el mateix full de ruta que en 2025, treballant diàriament per a oferir més i millors alternatives als nostres veïns i veïnes en matèria d'habitatge, enfront de la falta de solucions i propostes fallides del Govern d'Espanya, que no han fet més que pujar els preus i fer més difícil l'accés a l'habitatge”, ha assegurat l'alcaldessa.
Finalment, ha reafirmat “el compromís del Govern de la ciutat amb els nostres veïns en un tema clau com és el de l'habitatge. Anant de bracet també de la iniciativa públic – privada que permetrà la construcció de més habitatges que ajudaran ha augmentar l'oferta perquè puguen baixar també els preus dels pisos i fer-los més assequibles”.
