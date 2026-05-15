Berta Beteta, la veu i la imatge de les celebracions a Vila-real

La màxima representant de les festes comparteix protagonisme amb les dames de la seua cort d’honor

Berta Beteta i la seua cort d’honor, al costat de l’alcalde de Vila-real i les representants festeres de 2025. / Mediterráneo

Yolanda Peris

La jove Berta Beteta Beltrán exerceix enguany com a màxima representant festiva de Vila-real després de la seua elecció el passat mes de gener, en un acte que va marcar l’inici del calendari fester de 2026. Escollida per la Junta de Festes en una jornada plena d’emoció, Berta encapçala una cort d’honor formada per Marta Usó, Paula Vila, Núria Seriols, Paula Costa, Natalia Amposta i Patricia Torres, amb qui comparteix el protagonisme d’un any especialment intens.

Fotogalería I Las imágenes de la designación de la reina del 2026, Berta Beteta, y las damas de su corte de honor

Fotogalería I Las imágenes de la designación de la reina del 2026, Berta Beteta, y las damas de su corte de honor / Manolo Nebot

Amb 20 anys i estudiant de Criminologia, la reina representa el perfil d’una jove profundament vinculada al teixit associatiu i cultural local. La seua trajectòria està marcada per la participació activa en entitats i tradicions, com la seua tasca en el Grup de Danses El Roser o la implicació en diferents confraries, fet que reforça el seu coneixement i estima per les festes. Aquesta vinculació amb la vida social de Vila-real li ha permés conéixer el significat de moltes de les celebracions que ara viu com protagonista.

Des del moment de la seua designació, la jove ha viscut amb intensitat cada pas del calendari festiu, acompanyada per la seua cort d’honor. La seua proclamació, celebrada fa un parell de setmanes, va suposar un dels actes més emotius previs a l’inici de les festes, reunint autoritats, representants del món fester i familiars en una vetlada carregada de simbolisme. Aquest acte va servir per a reafirmar el seu paper com a màxima representant de la ciutat i per a donar el tret d’eixida oficial al període festiu més esperat.

La jove afronta aquestes dates amb il·lusió i responsabilitat, conscient del paper que implica ser la imatge de la ciutat. Per a ella, actes com l’ofrena al patró o les celebracions en honor a la Mare de Déu de Gràcia tenen un significat especial, ja que simbolitzen la unió i el sentiment col·lectiu del poble.

A més, destaca la importància de compartir aquests moments amb les seues dames, amb qui manté una relació de complicitat que reforça l’experiència del regnat.

Vila-real designa a Berta Beteta Beltrán como reina de las fiestas patronales del 2026

Durant aquests dies, la reina i les seues dames participen en els principals actes institucionals, culturals i festius, convertint-se en protagonistes d’unes celebracions que combinen tradició i participació ciutadana. La seua presència en cada esdeveniment reforça el caràcter representatiu d’una figura que, més enllà del simbolisme, actua com a ambaixadora de Vila-real, projectant la imatge de la ciutat tant dins com fora del municipi.

Així mateix, el paper de la reina també implica una intensa agenda que va més enllà dels dies grans de festa. Al llarg de l’any, participa en diferents actes institucionals, culturals i solidaris, contribuint a mantindre viu l’esperit festiu i a reforçar els vincles entre les diferents entitats locals. Aquesta dimensió més continuada del càrrec posa en valor la importància de la figura de la reina dins de la vida social de Vila-real.

Amb el desenvolupament de la setmana gran, Berta viu ja els dies més intensos del seu regnat i comparteix amb el veïnat l’emoció d’unes festes que formen part essencial de la identitat local.

30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes

El Rayo de Iñigo Pérez contra el Villarreal de Marcelino: Morbo a la vista en Vallecas

Así son los nuevos contenedores que han aparecido en Castelló

La previa del Castellón-Cádiz | El tren del ‘play-off’ pasa por el SkyFi Castalia

Programa de Sant Pasqual del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Kiko Veneno, Mikel Erentxun, fiestas, flamenco y mucha gastronomía

Un espectacular despliegue de la Policía Nacional lleva a cinco detenciones en una operación antidroga en Almassora

El impulso cultural que activa territorios

