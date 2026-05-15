El calendari taurí referma l’aposta pels bous al carrer a Vila-real
La programació manté una estructura continuada d’actes que combina exhibicions vespertines i embolades nocturnes en diferents espais del recorregut habitual
El calendari taurí de les festes de Vila-real torna a consolidar-se com una de les propostes més destacades del programa festiu amb una setmana intensa d’activitat en la qual es donaran cita quinze bous de diferents ramaderies de prestigi. El cicle, organitzat per la Comissió del Bou i les penyes, combina encierros, exhibicions vespertines i embolades nocturnes en un format continu que manté viu l’ambient al llarg de tots els dies de festa.
PROGRAMA SANT PASQUAL 2026
El programa arranca el dissabte 16 de maig amb el tradicional encierro a les 11.00 hores amb exemplars de la ramaderia Guadajira, seguit de la solta d’un bou patrocinat a les 13.00 hores. Ja a la vesprada, a les 18.00 hores, s’inicia el primer gran bloc d’exhibicions amb animals de Monteviejo i Gavira, donant inici oficial al calendari taurí.
Los Ronceles i Hato Blanco
El dimarts 19 serà el torn de la Comissió de Penyes, amb bous de Zalduendo i El Soldado a partir de les 18.00 hores, mentre que el dijous 21 la vesprada taurina reunirà exemplars de Los Ronceles i Hato Blanco, patrocinats per Bou de Sant Pasqual i Vila-real Taurina. En aquesta jornada, l’horari s’avança a les 17.00 per la coincidència amb els actes institucionals de la patrona.
Un dels moments més destacats arribarà el dimecres 20, quan es concentraran els bous de Sergio Centelles i Arcadio Albarrán, amb una forta implicació de les penyes locals. El programa continuarà fins al dissabte 23, dia en què es tancarà el cicle amb els exemplars de Toros de El Torero i Las Monjas, dos dels ferros de major expectació.
El punt de trobada dels aficionats
Cada jornada es completa amb les embolades nocturnes a partir de les 23.30 hores, celebrades en la plaça Major o al recinte de la Picaora, que es consoliden com un dels principals punts de trobada dels aficionats.
A més, el programa taurí d’aquest any es complementa amb la participació activa de les penyes, que no sols patrocinen bous, sinó que també dinamitzen cada jornada i mantenen l’ambient festiu en cada recorregut. Aquesta implicació col·lectiva contribueix a reforçar el caràcter popular del cicle i la seua continuïtat generacional, amb una afició que es manté especialment viva entre el públic més jove.
Amb aquesta estructura, el calendari taurí reforça la seua posició com un dels grans motors de les festes de Sant Pasqual de Vila-real, combinant tradició, participació ciutadana i una programació de primer nivell que manté viva una de les expressions festives més arrelades de la ciutat.
