Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación ilegalLuto en el ocio nocturnoMuere un trabajadorFrenan la expulsión de un marroquíMisterioso coche sepultadoMujer fugada hospitalPrograma fiestas Vila-realPolémica influencer
instagramlinkedin

El calendari taurí referma l’aposta pels bous al carrer a Vila-real

La programació manté una estructura continuada d’actes que combina exhibicions vespertines i embolades nocturnes en diferents espais del recorregut habitual

El programa es complementa amb la participació de les penyes.

El programa es complementa amb la participació de les penyes. / Toni Losas

Yolanda Peris

Yolanda Peris

Vila-real

El calendari taurí de les festes de Vila-real torna a consolidar-se com una de les propostes més destacades del programa festiu amb una setmana intensa d’activitat en la qual es donaran cita quinze bous de diferents ramaderies de prestigi. El cicle, organitzat per la Comissió del Bou i les penyes, combina encierros, exhibicions vespertines i embolades nocturnes en un format continu que manté viu l’ambient al llarg de tots els dies de festa.

PROGRAMA SANT PASQUAL 2026

El programa arranca el dissabte 16 de maig amb el tradicional encierro a les 11.00 hores amb exemplars de la ramaderia Guadajira, seguit de la solta d’un bou patrocinat a les 13.00 hores. Ja a la vesprada, a les 18.00 hores, s’inicia el primer gran bloc d’exhibicions amb animals de Monteviejo i Gavira, donant inici oficial al calendari taurí.

Los Ronceles i Hato Blanco

El dimarts 19 serà el torn de la Comissió de Penyes, amb bous de Zalduendo i El Soldado a partir de les 18.00 hores, mentre que el dijous 21 la vesprada taurina reunirà exemplars de Los Ronceles i Hato Blanco, patrocinats per Bou de Sant Pasqual i Vila-real Taurina. En aquesta jornada, l’horari s’avança a les 17.00 per la coincidència amb els actes institucionals de la patrona.

Un dels moments més destacats arribarà el dimecres 20, quan es concentraran els bous de Sergio Centelles i Arcadio Albarrán, amb una forta implicació de les penyes locals. El programa continuarà fins al dissabte 23, dia en què es tancarà el cicle amb els exemplars de Toros de El Torero i Las Monjas, dos dels ferros de major expectació.

El punt de trobada dels aficionats

Cada jornada es completa amb les embolades nocturnes a partir de les 23.30 hores, celebrades en la plaça Major o al recinte de la Picaora, que es consoliden com un dels principals punts de trobada dels aficionats.

A més, el programa taurí d’aquest any es complementa amb la participació activa de les penyes, que no sols patrocinen bous, sinó que també dinamitzen cada jornada i mantenen l’ambient festiu en cada recorregut. Aquesta implicació col·lectiva contribueix a reforçar el caràcter popular del cicle i la seua continuïtat generacional, amb una afició que es manté especialment viva entre el públic més jove.

Noticias relacionadas y más

Amb aquesta estructura, el calendari taurí reforça la seua posició com un dels grans motors de les festes de Sant Pasqual de Vila-real, combinant tradició, participació ciutadana i una programació de primer nivell que manté viva una de les expressions festives més arrelades de la ciutat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
  2. Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
  3. Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
  4. El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
  5. ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
  6. Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
  7. La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
  8. Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva

30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes

30.000 plazas más para viajar desde Castellón: los dos vuelos que despegan este mes

El Rayo de Iñigo Pérez contra el Villarreal de Marcelino: Morbo a la vista en Vallecas

El Rayo de Iñigo Pérez contra el Villarreal de Marcelino: Morbo a la vista en Vallecas

Así son los nuevos contenedores que han aparecido en Castelló

Así son los nuevos contenedores que han aparecido en Castelló

La previa del Castellón-Cádiz | El tren del ‘play-off’ pasa por el SkyFi Castalia

La previa del Castellón-Cádiz | El tren del ‘play-off’ pasa por el SkyFi Castalia

Programa de Sant Pasqual del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

Programa de Sant Pasqual del 15 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Kiko Veneno, Mikel Erentxun, fiestas, flamenco y mucha gastronomía

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Kiko Veneno, Mikel Erentxun, fiestas, flamenco y mucha gastronomía

Un espectacular despliegue de la Policía Nacional lleva a cinco detenciones en una operación antidroga en Almassora

Un espectacular despliegue de la Policía Nacional lleva a cinco detenciones en una operación antidroga en Almassora

El impulso cultural que activa territorios

El impulso cultural que activa territorios
Tracking Pixel Contents