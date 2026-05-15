FESTES DE SANT PASQUAL
José Benlloch: "La meua missió és treballar per a cuidar, avançar i conviure"
L'Alcalde de Vila-real afronta les festes de Sant Pasqual amb il·lusió i responsabilitat
-- Quin significat tenen estes festes per a la ciutat i per als seus veïns?
– El patró de Vila-real va ser des de l’època medieval Sant Jaume Apòstol, sant al qual està dedicada la nostra església arxiprestal. Les autoritats municipals i eclesiàstiques van decidir impulsar el nomenament de Sant Pasqual com a patró oficial, sent proclamat pel Papa Benedito XV el 14 de novembre de 1917. Este fet es va produir en un moment històric fonamental per a Vila-real.Fruit del seu caràcter treballador i emprenedor, la ciutat estava vivint un moment de creixement i progrés, gràcies al monocultiu de la taronja amb noves tècniques de producció i innovació, que permetien produir per a l’exportació. La 1ª Guerra Mundial, que agitava Europa, va generar una greu crisi exportadora a destins prioritaris d’Anglaterra, Holanda i Alemanya, i moments de mobilització i agitació social.
La intensa devoció durant tres segles per Sant Pasqual Baylón, els seus miracles i el seu lliurament al poble (humilitat, amor a l’eucaristia i cura de malalts i xiquets) fa que tota la localitat, en moments tan complexos, trie com a patró a un veí de Vila-real, un frare franciscà que va viure, va veure, ens va marcar i va morir un 17 de maig de 1592. Des de llavors celebrem unes festes que han anat creixent, sent hui reflex d’eixos valors, de la nostra identitat, germanor i unió d’un poble que treballa cada dia per a semblar-se a ell.
-- Quines novetats destacaria enguany?
– Tenim algunes importants, com el canvi d’horari i recorregut de la cavalcada, en coincidir el dia del patró amb el primer diumenge de festes. També es trasllada el concurs de paelles per a compatibilitzar-lo amb l’ofrena; rebrem als Bordegassos de Vilanova i la Geltrú, i incorporem l’exhibició de transhumància infantil.
-- Com treballa l’Ajuntament per a mantindre l’equilibri entre tradició, devoció, cultura popular i participació?
– Darrere d’unes festes multitudinàries en una ciutat amb un rècord històric de 55.000 habitants hi ha moltíssim esforç, treball, gent implicant-se i diners invertits. A diferència d’altres poblacions, a Vila-real pràcticament tot el pressupost per a festes, a excepció d’algunes col·laboracions en actes taurins o altres activitats puntuals, està a càrrec del pressupost de l’Ajuntament. L’equilibri no resulta gens fàcil per a gestionar la dicotomia de Vila-real, com a ciutat xicoteta amb cor de poble, però fins hui hem aconseguit l’equilibri treballant junts el consistori, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes… tots com a equip.
-- Quin paper tenen les penyes, associacions, entitats religioses i col·lectius locals en l’èxit d’estes celebracions?
– La gran aliança amb la societat civil que hem aconseguit teixir des de 2011 és una gran fortalesa. Sempre he tingut molt clar que la meua missió com a alcalde és unir i treballar cada dia per a avançar, conviure i cuidar. Gràcies a la seua implicació, Vila-real manté unes celebracions vives, participatives i obertes a tots. A més, moltes de les entitats de la localitat aprofiten estos dies per a mostrar el seu treball i enfortir el teixit social i cultural de la nostra ciutat.
-- Quin impacte tenen estes festes en la imatge de la ciutat fora del municipi?
– La nova Vila-real del segle XXI és una ciutat moderna, amb la major població de la seua història, el major nombre d’empreses, la major diversificació econòmica de la història. Som la capital de la indústria ceràmica d’Espanya, i el Villarreal CF, que ha sigut i serà el major motor de transformació econòmica, social i territorial de la nostra ciutat, en els pròxims anys, ens permet obrir una finestra per a atraure més gent a la ciutat i per això ja treballem el turisme esportiu. Com a exemple d’este impacte, estos dies acollirà dos importants partits i rebrem a molts visitants tant el primer cap de setmana, amb un partit del femení el 17 de maig contra l’Osasuna, i el segon, amb una trobada del Villarreal CF contra l’Atlètic de Madrid el dia 24. Tot això requerix molta faena i coordinació, però suposa una enorme oportunitat per a la nostra projecció i l’economia local.
-- Quin missatge li traslladaria als veïns?
– Vull convidar a tota la ciutadania i als qui ens visiten a viure les festes des del respecte i la convivència. Que gaudim intensament, però també amb responsabilitat. Sempre dic que les festes han de ser en 3D: descansar, desconnectar i gaudir.També, un missatge de gratitud a eixe gran equip que citava anteriorment sense el qual res seria possible.
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- Una persona queda atrapada tras volcar una máquina y caer por un terraplén en un pueblo de Castellón
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- Polémica visita del influencer Cenando con Pablo a un restaurante de Castellón: 'Desde cuándo hemos normalizado…
- El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
- Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
- Frustran un intento de okupación ilegal de una vivienda en la calle San Félix: “No queremos a esta gentuza en Castelló”