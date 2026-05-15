Masclets i la Crida donen el tret d’eixida a les festes patronals de Sant Pasqual a Vila-real
Reina i dames encenen la traca inicial i el pregó de la vesprada i la música marquen l’esclat festiu
Soroll, masclets, una Crida espectacular i festa, molta festa, han siguy aquesta vesprada de divendres alguns dels ingredients del començament oficial dels festejos patronals que Vila-real celebra en honor a Sant Pasqual i que s’allargaran fins al diumenge 24 de maig.
Supermercats i centres comercials s'han convertit en protagonistes des de primera hora del matí, quan grups de joves pertanyents a penyes de la ciutat apuraven els minuts per a fer les últimes compres de productes amb els quals nodrir els respectius casals, almenys, per al primer cap de setmana festiu que, de costum, és el que més activitat registra dins d’aquests festejos de maig.
Però ha estat al voltant de les 13.00 hores quan ha arribat el gros d’actes inaugurals, amb el volteig de les campanes de la basílica de Sant Pasqual i l’obertura de la festa que, com és habitual, s'ha desenvolupar al jardí de Jaume I. Això sí, poc abans, l’església arxiprestal ha sigut l’espai on s'ha oficiar la tradicional missa de Sant Isidre, patró dels llauradors.
Ja al jardí de Jaume I, i després de la cercavila des de la plaça Major, la reina de les festes de Vila-real per a 2026, Berta Beteta, i les dames de la seua cort d’honor han estat les encarregades d’encendre la metxa de la traca que ha iniciat el llançament de masclets anunciadors de les celebracions. Després, s'ha procedit a obrir la zona de food-trucks que ja va donar bon resultat en els últims festejos patronals, com també el Recinte de la Marxa, al costat de l’hipermercat Carrefour.
Un dels actes més esperats
En qualsevol cas, un dels actes més esperats i participatius de la jornada ha sigut la Crida a la Festa que, en aquesta ocasió, ha protagonitzat Gloria Mata, integrant de la penya Kalauela, qui ha llegit el pregó de Miquel Peris i Segarra. I, després, amb tota l’energia de la gent de la festa, ha guanyat pes la tercera edició del Crida Fest, on el DJ Héctor Rubio, José de Rico i Dasoul han sigut els encarregats de posar la música.
El primer dia de les festes de Sant Pasqual continua amb altres esdeveniments, també els religiosos en honor al patró, bàsicament organitzats per penyes de la ciutat.
Mentrestant, aquest dissabte guanyen protagonisme, entre altres actes, el bou al carrer, l’ofrena de flors al patró i el Rock per la Llengua, amb l’actuació d’Apologia, Esther i Auxili.
