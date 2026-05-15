La millor música omple els carrers de ritme i varietat a Vila-real
El cartell combina artistes destacats del panorama estatal, festivals temàtics i grans espectacles per a tots els públics
Vila-real dona el divendres 15 de maig el tret d’eixida a la programació musical de la Fira i Festes de Sant Pasqual 2026 amb una proposta variada que omplirà de ritme la ciutat fins al pròxim 24 de maig. El cartell combina artistes destacats del panorama estatal, festivals temàtics i grans espectacles pensats per a tots els públics.
PROGRAMA SANT PASQUAL 2026
La Crida Fest i Rock per la Llengua
La música arranca hui mateix amb La Crida Fest, que portarà a la plaça Major les actuacions de Dasoul i José de Rico, en una nit dirigida especialment al públic més jove (18.00 hores). Dissabte 16 de maig, el protagonisme serà per al Rock per la Llengua, amb Auxili, Esther i Apologia, en una aposta clara per la música en valencià (23.00 hores).
I el diumenge 17 arribarà un dels plats forts amb l’espectacle de l’Orquesta Panorama, coneguda pel seu gran muntatge escènic i capacitat de convocatòria, al parc de la Maiorasga (00.30 hores).
BeeRrock Fest
Ja en la segona setmana festiva de Sant Pasqual, concretament el divendres 22, se celebrarà el BeeRrock Fest, que commemora el seu desé aniversari, amb la participació destacada de Benito Kamelas a l’aparcament del carrer Jaume Roig i Pintor Gumbau (18.30 hores).
'Pop' espanyol
El cap de setmana final estarà marcat per dues figures molt populars del pop espanyol. Dissabte 23 actuarà Marta Sánchez a la plaça Major a les dotze de la nit, amb la Gira 40 Años Ella es, la que llenó el Salón de Palencia que repassarà els èxits de la seua carrera musical com Soy yo, Desconocida i Soldados del Amor, entre altres.
El diumenge 24 a les 21.00 hores serà el torn de David Civera amb qui sonaran temes tan coneguts com Dile que la quiero, Que la detengan i Rosa y espinas, que posaran el punt final a la programació musical de Sant Pasqual.
Amb aquesta oferta, Vila-real reafirma la seua aposta per unes festes obertes, participatives i amb la música com a gran protagonista, capaces d’atraure tant el veïnat com visitants durant aquests dies.
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva