Vila-real amplia horaris i espais d’estudi de cara al final de curs fins al 30 de juny
La mesura entrarà en vigor el 19 de maig, alhora que s'ampliaran les places disponibles a la Biblioteca Universitària del Coneixement
La Biblioteca Universitària de Coneixement (BUC) de Vila-real ampliarà els horaris i els espais destinats a l’estudi, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de l’alumnat durant els períodes de major activitat acadèmica. Aquesta mesura entrarà en vigor el 19 de maig i es mantindrà fins al 30 de juny, oferint una major flexibilitat per organitzar el temps d’estudi.
Durant aquest període, la sala d’estudi obrirà de dilluns a divendres des de les 9.00 hores fins a la mitjanit, mentre que els caps de setmana funcionarà de 9.00 a 14.00 hores, amb un nou horari de vesprada de 16.00 a 20.00 hores. Aquesta ampliació permet a l’alumnat disposar d’un espai continuat per a sessions d’estudi llargues, adaptant-se tant a la rutina diària com a les necessitats del cap de setmana.
Més espai
A més de l’ampliació horària, la BUC habilitarà la planta baixa i la sala d’estudi del primer pis, incrementant així el nombre de llocs disponibles i millorant les condicions per a estudiar amb comoditat i tranquil·litat. Aquesta decisió té com a objectiu garantir un entorn adequat per a la concentració i el treball intensiu, alhora que s’optimitza l’ús de l’espai dins de la biblioteca.
Aquesta iniciativa forma part del compromís continuat de l’equip de govern per adaptar els serveis municipals a les necessitats dels estudiants i per crear un entorn accessible, confortable i òptim per a l’estudi, la recerca i la formació acadèmica.
