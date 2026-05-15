Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación ilegalBebé pedanía CastellónInfluencer restaurante CastellóLos mejores planesPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma para hoy de fiestas de Almassora
instagramlinkedin

Vila-real amplia horaris i espais d’estudi de cara al final de curs fins al 30 de juny

La mesura entrarà en vigor el 19 de maig, alhora que s'ampliaran les places disponibles a la Biblioteca Universitària del Coneixement

La mesura permet a l'estudiantat utilitzar les instal·lacions de la BUC per a preparar-se els exàmens de final de curs.

La mesura permet a l'estudiantat utilitzar les instal·lacions de la BUC per a preparar-se els exàmens de final de curs. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

La Biblioteca Universitària de Coneixement (BUC) de Vila-real ampliarà els horaris i els espais destinats a l’estudi, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de l’alumnat durant els períodes de major activitat acadèmica. Aquesta mesura entrarà en vigor el 19 de maig i es mantindrà fins al 30 de juny, oferint una major flexibilitat per organitzar el temps d’estudi.

Durant aquest període, la sala d’estudi obrirà de dilluns a divendres des de les 9.00 hores fins a la mitjanit, mentre que els caps de setmana funcionarà de 9.00 a 14.00 hores, amb un nou horari de vesprada de 16.00 a 20.00 hores. Aquesta ampliació permet a l’alumnat disposar d’un espai continuat per a sessions d’estudi llargues, adaptant-se tant a la rutina diària com a les necessitats del cap de setmana.

Més espai

A més de l’ampliació horària, la BUC habilitarà la planta baixa i la sala d’estudi del primer pis, incrementant així el nombre de llocs disponibles i millorant les condicions per a estudiar amb comoditat i tranquil·litat. Aquesta decisió té com a objectiu garantir un entorn adequat per a la concentració i el treball intensiu, alhora que s’optimitza l’ús de l’espai dins de la biblioteca.

Noticias relacionadas y más

Aquesta iniciativa forma part del compromís continuat de l’equip de govern per adaptar els serveis municipals a les necessitats dels estudiants i per crear un entorn accessible, confortable i òptim per a l’estudi, la recerca i la formació acadèmica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
  2. Una persona queda atrapada tras volcar una máquina y caer por un terraplén en un pueblo de Castellón
  3. El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
  4. Polémica visita del influencer Cenando con Pablo a un restaurante de Castellón: 'Desde cuándo hemos normalizado…
  5. Máximo, el primer bebé nacido en casa en 67 años en una pedanía de Castellón de solo 25 vecinos
  6. El taller de 'espardenyes' del interior de Castellón que ha conquistado la artesanía valenciana: “Somos la cuarta generación”
  7. La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
  8. Frustran un intento de okupación ilegal de una vivienda en la calle San Félix: “No queremos a esta gentuza en Castelló”

Vila-real amplia horaris i espais d’estudi de cara al final de curs fins al 30 de juny

Vila-real amplia horaris i espais d’estudi de cara al final de curs fins al 30 de juny

Rusia declara extremista y terrorista al grupo de punk Pussy Riot

Rusia declara extremista y terrorista al grupo de punk Pussy Riot

Búscate en la fotogalería del acto de celebración de bodas de oro matrimoniales en Castelló

Búscate en la fotogalería del acto de celebración de bodas de oro matrimoniales en Castelló

La Diputación de Castellón refuerza MicroMónUJI para despertar el talento científico joven

La Diputación de Castellón refuerza MicroMónUJI para despertar el talento científico joven

El puerto de Castellón refuerza su presencia en el norte de África tras el récord de tráfico de mercancías con Marruecos

El puerto de Castellón refuerza su presencia en el norte de África tras el récord de tráfico de mercancías con Marruecos

54 parejas celebran 50 años de amor en Castelló

La UNED, con sede en Vila-real, consolida su modelo público de formación y certificación internacional en inglés

La UNED, con sede en Vila-real, consolida su modelo público de formación y certificación internacional en inglés

Vídeo: Expertos de la Armada coinciden al descartar que un torpedo hundiera al buque ruso con carga para reactores nucleares cerca de Cartagena

Tracking Pixel Contents