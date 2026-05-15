Vila-real enalteix a Sant Pasqual
La ciutat acull, fins al diumenge 24 de maig, un variat programa d’actes entre els quals destaquen la processó i l’ofrena de flors al patró
No faltaran la crida, a càrrec de Gloria Mata, i la tradicional ‘xulla’
Vila-real es prepara per a celebrar els dies més intensos de les festes patronals en honor a Sant Pasqual Baylón. Fins al pròxim diumenge 24 de maig, la localitat viurà una de les setmanes més intenses del calendari festiu amb un programa d’actes que acull celebracions tradicionals, religioses, culturals, gastronòmics, musicals i bous al carrer. Així, els veïns i veïnes ompliran els carrers d’alegria i germanor.
PROGRAMA SANT PASQUAL 2026
El divendres 15 de maig és el volteig de campanes i el llançament de coets al jardí de Jaume I, a més de l’obertura de la zona de food trucks i el Recinte de la Marxa. L’acte central de la jornada arribarà amb la Crida de la Festa, a la plaça Major, a càrrec de Gloria Mata, persona molt vinculada al món de la festa, fundadora i integrant de la penya Kalauela, qui llegirà el pregó del poeta castellonenc Miquel Peris i Segarra. La jornada culminarà amb la tercera edició de la Crida Fest i les actuacions musicals de Da Soul, José de Rico i Héctor Rubio.
Celebracions religioses
Les celebracions religioses començaran dissabte 16 de maig amb l’ofrena de flors al patró a partir de les 18.30 hores i continuaran el diumenge amb la missa de les 11.00 hores i la processó a partir de les 18.00 hores en honor a Sant Pasqual, que recorrerà el municipi en un acte carregat de solemnitat i devoció.
La Nit de la Xulla, declarada d’Interès Turístic Provincial, és una de les més multitudinàries
El recorregut serà el següent: plaça Sant Pasqual, Mare de Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Sant Antoni, Cervantes, plaça Major, plaça Vila, Major Sant Jaume i Sant Pasqual. En acabar la processó, tindrà lloc la missa vespertina. Ja a la nit, seguirà la festa amb la cavalcada nocturna que sortirà des de l’avinguda Pius XII i discorrerà per l’avinguda de la Murà i Francesc Tàrrega.
Nit de la Xulla
El dilluns 18 de maig serà un dels dies més esperats pels vila-realencs i vila-realenques. Serà la Nit de la Xulla que omplirà els carrers i casals de la ciutat de fogueres i brases per a viure una de les tradicions més populars de les festes patronals. Les penyes i les associacions comparteixen el carrer amb veïns i visitants que, sense tindre una vinculació directa amb la festa, aprofiten aquest acte per a unir-se a ella. Aquesta nit, els i les vila-realenses cuinen i degusten les típiques graelles de carn que donen nom a aquesta popular festa.
Concurs d’allioli
Prèviament a la xulla, en la plaça Major té lloc el conegut concurs d’allioli (18.00 hores), on els participants reben els ingredients i el material necessari per a elaborar-lo, i obtenen un morter de regal. A més a més, per la ciutat hi ha concerts i discomòbils per a gaudir de la nit. Cal destacar que aquesta festa està declarada d’Interès Turístic Provincial i acudeixen persones de tota la província per a gaudir-la.
La bona gastronomia continuarà l’endemà, dimarts 19 de maig, amb el macrosopar de veïns i veïnes en la plaça de l’Estadi de la Ceràmica, amb l’actuació del Showman del Serrucho; dimecres 20 de maig amb el concurs d’empedraos per a penyes, que tindrà lloc en el Recinte de la Marxa i dissabte 23 de maig amb el concurs de paelles, també per a penyes, a les 12.30 hores.
Talent i inclusió
També hi haurà espai per al talent local amb iniciatives com Vila-real Talent que se celebrarà el dijous 21 de maig en la plaça Major; i per al foment de la diversitat amb la proposta de L’arbre de la inclusió d’Acudim, el dimarts 19 de maig a les 11.00 hores en la plaça Major.
Les penyes tornaran a ser els màxims protagonistes de la mà del concurs de paelles i el d’empedrao
A més, un dels eixos centrals de les festes tornarà a ser la tradició taurina amb entrades, vaques, bou per la vila i el bou embolat; la transhumància infantil i la música amb Apologia, Esther, Auxili, Benito Kamelas, Marta Sánchez, David Civera i l’orquestra Panorama. El tancament de les festes arribarà el diumenge 24 de maig amb la traca final i un castell de focs al parc d’Alaplana.
- Un extraño ataca de una pedrada en la cabeza a una joven que salió a pasear en un pueblo de Castellón
- Vientos de más de 110 km/h en Castellón y llega la lluvia: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Una mujer fugada del hospital irrumpe desnuda en una rotonda de Castelló y obliga a intervenir a la Policía Local
- El pueblo de Castellón que servirá sus primeras cañas frente al mar: ya tiene permiso para abrir un chiringuito
- ¿Quién es el castellonense con más seguidores en redes? El ranking de los 20 influencers que arrasan en 2026
- Resultados del grupo Pamesa: esto es lo que cobra un trabajador del gigante cerámico
- La «preocupación social» deja paso a la tranquilidad por la detención del agresor de una joven la Pobla Tornesa
- Gran incendio en una empresa de almendras de Vall d’Alba: la nave está perdida pero contienen el perímetro y la evolución es positiva