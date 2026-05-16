Benicarló instal·la un nou col·lector per reduir inundacions al camí de la Fossa del Pastor
L’actuació forma part del Pla Antiinundacions municipal i donarà continuïtat a les millores iniciades al carrer Sant Francesc
Benicarló avança en el Pla Antiinundacions municipal amb la instal·lació d’un nou col·lector al tram inicial del camí de la Fossa del Pastor, una actuació destinada a reduir el risc d’inundacions en una zona que arrossega problemes d’evacuació d’aigües des de fa dècades.
El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Benicarló, Borja Castell, ha visitat les obres i ha recordat que aquesta intervenció forma part del full de ruta iniciat el passat novembre per donar resposta als punts crítics d’inundació del municipi.
«Com ja vam anunciar al novembre, hem iniciat un pla d’anti-inundacions molt important a Benicarló per resoldre els punts d’inundacions més perillosos que tenim al municipi», ha explicat el regidor.
El Pla va començar a la zona nord del carrer Sant Francesc i ara se centra en el camí de la Fossa del Pastor, un espai que, segons ha destacat Castell, «durant moltes dècades ha patit deficiències importants en matèria d’inundacions, amb reivindicacions constants per part del veïnat».
L’actuació consisteix en la instal·lació d’un col·lector que permetrà canalitzar les aigües des del tram inicial del camí fins a la séquia de la carretera N-340, amb l’objectiu de reduir de manera significativa el risc d’inundacions a la zona.
Una tercera actuació al barranc de la Sotà
Castell ha avançat que el Pla Antiinundacions tindrà una tercera actuació pròximament al barranc de la Sotà, una altra zona que també presenta problemes recurrents d’evacuació d’aigües pluvials.
Aprofitant la visita a la zona rústica, el regidor ha recordat altres inversions en marxa o imminents, com l’asfaltat dels camins rurals de Capuro i de les Foies, que comptarà amb una inversió superior als 440.000 euros i que està previst que s’execute a principis de juny.
Finalment, Castell ha posat en valor també la renovació de les canonades d’aigua potable i clavegueram del carrer de la Pau, una actuació que es troba ja en fase final.
