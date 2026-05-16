Aquest diumenge celebraran el dia de Sant Pasqual
Castellers, ofrena de flors i bous es fusionen en un dissabte de tradicions a Vila-real
La cercavila dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú, l’acolorit tapís de rams per a retre homenatge al patró en la seua vespra i la primera jornada d’actes taurins marquen un intens dia festiu
Aquest dissabte va ser un dia d’eixos en què Vila-real va viure les festes amb tots els accents possibles, ja que va ser una jornada intensa en què les tradicions es van donar la mà i es van entrellaçar per reforçar l’essència més festiva de la ciutat.
Al matí, va tindre lloc un dels actes més vistosos i carregats de simbolisme del dia, com va ser la cercavila dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú, que van omplir els carrers amb els seus castells. Per sort, els vila-realencs van poder gaudir en diferents llocs de les seues meritòries torres humanes, ja que hi va haver càrregues en diverses avingudes i places.
Ja a la vesprada, va ser el torn de l’acte més multitudinari del dia. Com cada 16 de maig, vespra de Sant Pasqual, abans de celebrar hui el dia del patró, cal mostrar-li la devoció que es mereix. Amb eixe esperit, un acolorit tapís amb milers de flors va ser el tribut amb el qual la ciutat va exhibir una vegada més el seu fervor al sant.
Centenars de veïns van eixir al carrer per a protagonitzar una ofrena que va recórrer la plaça Major, plaça de la Vila, carrer Major Sant Jaume, carrer de Sant Pasqual i plaça de Sant Pasqual. De la mateixa manera que l’any passat, van ser prop de 5.000 flors —unes 3.500 roges i 1.600 blanques— les que van formar el sempre emblemàtic mosaic per Sant Pasqual.
La tercera pota de la jornada va ser l’estrena dels actes taurins, que va omplir d’expectació la vila, amb la presència de nombroses persones. Ahir s’hi van exhibir dos bous, un de la ramaderia Gavira i un altre de Carmen Valiente. Ara els aficionats hauran d’esperar al dimarts per a tornar a tindre una vesprada taurina.
Aquest diumenge serà dia gran a Vila-real, ja que, a més de la missa i la processó per Sant Pasqual, també tindrà lloc la Cavalcada de Festes, que enguany haurà de ser en horari nocturn, a partir de les 22.00 hores, per a no coincidir amb la desfilada religiosa de la vesprada pel patró.
Programa oficial de les festes de Sant Pasqual a Vila-real: tots els actes
