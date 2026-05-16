Aquest diumenge celebraran el dia de Sant Pasqual

Castellers, ofrena de flors i bous es fusionen en un dissabte de tradicions a Vila-real

La cercavila dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú, l’acolorit tapís de rams per a retre homenatge al patró en la seua vespra i la primera jornada d’actes taurins marquen un intens dia festiu

Vídeo: Ofrena a Sant Pasqual en Vila-real

Toni Losas

David Donaire

Vila-real

Aquest dissabte va ser un dia d’eixos en què Vila-real va viure les festes amb tots els accents possibles, ja que va ser una jornada intensa en què les tradicions es van donar la mà i es van entrellaçar per reforçar l’essència més festiva de la ciutat.

Vídeo: Castells a Vila-real dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú

Erik Pradas

Al matí, va tindre lloc un dels actes més vistosos i carregats de simbolisme del dia, com va ser la cercavila dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú, que van omplir els carrers amb els seus castells. Per sort, els vila-realencs van poder gaudir en diferents llocs de les seues meritòries torres humanes, ja que hi va haver càrregues en diverses avingudes i places.

Galeria | Els castells dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú prenen els carrers de Vila-real

Els 'castells' dels Bordegassos de Vilanova i la Geltrú toman las calles de Vila-real / Erik Pradas

Ja a la vesprada, va ser el torn de l’acte més multitudinari del dia. Com cada 16 de maig, vespra de Sant Pasqual, abans de celebrar hui el dia del patró, cal mostrar-li la devoció que es mereix. Amb eixe esperit, un acolorit tapís amb milers de flors va ser el tribut amb el qual la ciutat va exhibir una vegada més el seu fervor al sant.

Busca't en aquesta macrogaleria de fotos de l'ofrena a Vila-real

Búscate en esta macrogalería de fotos de la ofrenda de flores a Sant Pasqual en Vila-real / Toni Losas

Centenars de veïns van eixir al carrer per a protagonitzar una ofrena que va recórrer la plaça Major, plaça de la Vila, carrer Major Sant Jaume, carrer de Sant Pasqual i plaça de Sant Pasqual. De la mateixa manera que l’any passat, van ser prop de 5.000 flors —unes 3.500 roges i 1.600 blanques— les que van formar el sempre emblemàtic mosaic per Sant Pasqual.

Vídeo: Primera vesprada de bous per la vila de les festes a Vila-real

Toni Losas

La tercera pota de la jornada va ser l’estrena dels actes taurins, que va omplir d’expectació la vila, amb la presència de nombroses persones. Ahir s’hi van exhibir dos bous, un de la ramaderia Gavira i un altre de Carmen Valiente. Ara els aficionats hauran d’esperar al dimarts per a tornar a tindre una vesprada taurina.

Galeria | Primera vesprada de bous a les festes de Vila-real

Galería | Primera tarde de toros en las fiestas de Sant Pasqual en Vila-real / Toni Losas

Aquest diumenge serà dia gran a Vila-real, ja que, a més de la missa i la processó per Sant Pasqual, també tindrà lloc la Cavalcada de Festes, que enguany haurà de ser en horari nocturn, a partir de les 22.00 hores, per a no coincidir amb la desfilada religiosa de la vesprada pel patró.

