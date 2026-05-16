Compromís per Castelló impulsa la participació del teixit LGTBI en el nou pla municipal
Vera Bou alerta de "la falta de compromís amb les polítiques d'igualtat" del govern municipal
La regidora del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Vera Bou, ha informat de la reunió mantinguda aquest dijous amb el teixit LGTBI de la ciutat per a treballar en la redacció del nou Pla LGTBIQ+ de Castelló de la Plana.
A la trobada, convocada per la sectorial LGTBI de Compromís, van participar col·lectius i entitats com Queer Castelló (antic QueerFest), membres de l’antiga plataforma LGTBI, sindicats com CCOO, UGT i Intersindical i l’Assemblea Stonewall Bovalar. Durant la reunió es va posar en valor la necessitat de presentar el màxim de propostes i esmenes possibles per a garantir que el futur pla responga realment a les necessitats del col·lectiu.
Segons ha explicat Bou, el teixit associatiu ha expressat una profunda preocupació davant les reiterades faltes de respecte per part del govern municipal de Castelló i el silenci de l’alcaldessa i regidora d’Igualtat, que “no ha desmentit ni corregit declaracions ofensives en el si del ple, donant a entendre que comparteix els discursos dels seus socis de govern”.
Aportar propostes
En este context, des del col·lectiu es considera imprescindible continuar treballant i aportant propostes, tot i la desconfiança cap a la voluntat real del govern d’implementar-les. “El darrer Pla LGTBI porta sense memòries anuals des de 2022, just des del canvi de govern, una mostra clara de la falta de compromís amb les polítiques d’igualtat”, ha assenyalat la regidora.
Bou ha remarcat que “cal demostrar a este govern de dreta i extrema dreta que el moviment LGTBI està organitzat i preparat per a defensar els seus drets davant qualsevol retrocés”. En esta línia, les entitats treballaran de manera coordinada per a presentar esmenes tant de forma individual com col·lectiva, seguint l’experiència de la Coordinadora Feminista en el darrer Pla d’Igualtat.
Finalment, la regidora ha recordat que aquest diumenge, dia internacional contra la LGTBI-fòbia, “continua sent necessari alçar la veu davant les violències que encara patim i davant un context en què els discursos d’odi, alimentats per l’extrema dreta, legitimen actituds discriminatòries”.
