Jaume Benavente i Evelyn Megías, guanyadors dels Premis Maig a Vila-real
Vila-real ha fet avui lliurament del XXIX Premi Maig – Memorial Pasqual Batalla. Una edició de rècord ja que s’han presentat 72 originals al premi de la modalitat de narrativa breu i 41 al de novel·la curta, pràcticament el doble de propostes en cada categoria que l’any anterior.
El guanyador de la modalitat de novel·la curta ha estat Jaume Benavente amb El carreró de la serp, una obra que ens proposa un viatge a Tòquio, la capital del Japó. Però no al Tòquio dels turistes, sinó als llocs on de veritat viu la gent. Els barris que no figuren en les guies. Llegint-la, us endinsareu en els carrers del barri on conviuen els protagonistes amb la sensació que els esteu trepitjant, que podeu sentir-ne les converses dels veïns i captar les olors que dominen el paisatge. Des de les primeres pàgines, us seduiran les peripècies d’un grapat de personatges que, amb els matisos propis de cadascun d’ells, comparteixen un tret que no costa d’associar al Japó: la solitud. I no sols al Japó. Personatges modestos, aparentment fracassats, que la mà de l’autor és capaç de fer-nos-els sentir com si els coneguérem de tota la vida.
El premi de narrativa breu l’ha guanyat Evelyn Megías amb Lliçò d’astronomia domèstica, una narració que fa referència a un fenomen que podrem viure de manera plena a les nostres comarques d’ací a poc: l’eclipsi de sol. I ho fa posant-ho en paral·lel amb l’estat anímic d’un personatge i jugant de manera magistral amb aquesta ambivalència. A més, té la virtut d’invitar el lector a considerar els indicis que va sembrant al llarg del text i formular les seues pròpies hipòtesis. És a dir, a fer del procés de lectura un acte creatiu.
La gala de lliurament d’aquests premis, convocats per la Regidoria de Normalització Lingüística amb la col·laboració de l’Associació Cultural El Guitarró, s'ha celebrat aquest dissabte al Gran Casino. Els guardons concedits tenen una dotació de 600 euros per al millor conte; mentre que la novel·la curta ha augmentat la quantia del premi de 2.400 a 3.000 euros per a l’obra guanyadora, a més de la publicació per l’Editorial Bromera.
En aquesta vint-i-novena edició, el Jurat d’aquesta última modalitat ha estat format per noms de prestigi dins de l’àmbit literari, com ara les escriptores Anna Moner i Núria Cadenes, l’editora Carol Borràs, l’escriptor Carles Lluch i el filòleg i professor de l’UJI Enric Portalés. El Jurat de la modalitat de narrativa breu l’han format el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells; les tècniques de la mateixa regidoria, Carme Martí i Elena Chiva; el representant de l’AC El Guitarró, Pasqual Broch, i l’escriptor Vicent Usó.
Santi Cortells, regidor de Normalització Lingüística, ha destacat de la convocatòria d’enguany que «l’augment de la participació en la modalitat de novel·la curta és un senyal que aquesta comença a conéixer-se i a valorar-se entre els escriptors i les escriptores en la nostra llengua. Alhora que s’ha constatat que el nivell mitjà de les obres aspirants ha augmentat de manera significativa. Tot açò ens ompli de satisfacció i ens esperona a perseverar en aquesta convocatòria que, sense dubte, contribuirà al prestigi de la nostra llengua arreu del món».
L’acte del lliurament dels Premis Maig – Memorial Pasqual Batalla s’ha celebrat dins de la programació de les festes patronals en honor a Sant Pasqual i ha estat conduït per l’escriptor i membre de l’AC El Guitarró, Vicent Usó, que ha declarat la seua satisfacció perquè, «el fet que el premi de novel·la curta el guanyen autors amb una trajectòria tan consolidada com Jaume Benavente certifiquen l’interés que generen els Premis Maig en la societat literària; igualment, la joventut de la guanyadora en el premi de narrativa curta avala que, al temps, aquesta modalitat és una plataforma per a estimular la creació per part de noves veus».
