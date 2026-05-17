Compromís per Castelló acusa el PP de “baixar els braços” i renunciar a actualitzar les normes municipals
Ignasi Garcia assegura que l'equip de govern ha decidit "deixar de treballar en el que queda d'any preelectoral"
El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Castelló ha criticat el pla normatiu aprovat pel govern de PP i Vox per a 2026, que consideren una mostra clara de “paràlisi i falta de projecte” en el tram final de la legislatura.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assegurat que “mirant la proposta de pla de treball respecte a les normes municipals que vol aprovar el govern de la dreta, és evident que han decidit baixar els braços i deixar de treballar en el que queda d’any preelectoral”. En este sentit, ha remarcat que el document només contempla tres iniciatives normatives, una xifra molt inferior a la d’anys anteriors.
Des de la coalició valencianista han advertit que esta reducció no és casual, sinó que respon a una renúncia clara a desenvolupar normes municipals necessàries per al funcionament de la ciutat. “El Partit Popular no només presenta menys iniciatives, sinó que ha renunciat a impulsar reglaments i ordenances que ja estaven previstos en exercicis anteriors i que eren importants per a la ciutadania”, ha assenyalat Garcia.
Neteja i gestió de residus
Compromís ha posat el focus especialment en l’incompliment del govern municipal respecte a l’actualització de l’ordenança de neteja i gestió de residus, una de les qüestions que consideren més greus del pla normatiu. “És especialment preocupant que hagen decidit no actualitzar una ordenança que és de l’any 1978, totalment desfasada i que no respon a la realitat actual de la ciutat”, ha afirmat el portaveu.
Garcia ha recordat que l’anterior govern progressista ja havia iniciat els treballs per a esta actualització, amb consultes prèvies realitzades i un esborrany elaborat, en el marc del pla de gestió de residus. A més, Compromís va portar al ple una moció al gener de 2024 per impulsar este canvi, que va ser aprovada amb el suport del govern actual.
“Tenien el treball fet, tenien el mandat polític i tenien la necessitat sobre la taula. I, tot i això, han decidit no fer res”, ha criticat.
La coalició considera que esta inacció és encara més greu si es té en compte que el govern municipal ha incrementat la pressió fiscal sobre la ciutadania en matèria de residus. “Han duplicat la taxa de fem i enguany l’han tornada a pujar, però continuem amb una normativa de fa quasi cinquanta anys, d’una època en què ni tan sols existien els sistemes de reciclatge actuals”, ha denunciat Garcia.
Model més eficient
En este sentit, Compromís defensa que l’actualització de l’ordenança és clau per avançar cap a un model més eficient i sostenible. “No es tracta només d’ordenar la neteja, sinó de tindre un marc normatiu que ens permeta reduir residus, millorar la gestió i, en definitiva, reduir també el cost del servei”, ha explicat.
Finalment, Garcia ha conclòs que el pla normatiu de 2026 evidencia la falta d’ambició del govern municipal en un moment clau per a la ciutat. “Quan més caldria planificació i projecte, el PP ha optat per la inacció. Menys normes, menys treball i cap resposta als problemes reals de Castelló”, ha afirmat.
