Torna el Projecte Emys: més tortugues autòctones i menys espècies invasores
Acció Ecologista-Agró ha censat 245 tortugues autòctones en 2025 i continua el seu treball de seguiment i conservació als aiguamolls de la Comunitat Valenciana
Des del passat mes d’abril fins al mes d’octubre de 2025 es va dur a terme la quinzena edició del Projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró, el major voluntariat ambiental de la Comunitat Valenciana per a la conservació de les tortugues autòctones. Gràcies a la participació de 450 persones, aquesta iniciativa de ciència ciutadana ha pogut viatjar fins al Tancat de la Pipa, la llacuna gran de Montserrat, la Marjal de Rafalell i Vistabella, l’Ullal de Senillera a Albalat de la Ribera, el riu Magre al seu pas per la subcomarca del Marquesat, el Pont Sec del Barranc del Carraixet, la Marjal d’Almenara, la Marjal de Moncofa, el riu Suc al seu pas per Setaigües, el barranc de Barxeta a Carcaixent, el riu Vinalopó al seu pas per Elx, al Parc Natural del Fondo, al riu Palància al seu pas per Begís i al riu Xúquer al seu pas per Alzira.
En aquestes 14 àrees d’estudi, en total es van localitzar 245 tortugues autòctones: 75 tortugues d’estany (Emys orbicularis) i 170 tortugues de rierol o d’aigua ibèriques (Mauremys leprosa). Les tortugues d’estany van ser censades a l’Ullal de Senillera (65), la Marjal de Moncofa (5) i el Tancat de la Pipa (5). Mentre que les tortugues de rierol es van localitzar a la llacuna de Montserrat (74), el riu Vinalopó (39), el Pont Sec (26), el riu Magre (10), la Marjal de Moncofa (8), el Parc Natural del Fondo (5), l’Ullal de Senillera (2), el Tancat de la Pipa (2), la Marjal d’Almenara (2), la Marjal de Rafalell i Vistabella (1) i el Barranc de Barxeta (1).
Els grans enemics
Pel que fa a les tortugues invasores, d’igual manera que en l’edició anterior, les xifres mostren una davallada significativa en les captures respecte a 2023 i 2024 (quan es van retirar 281 i 224 exemplars, respectivament), potser influenciada per l’estudi de diferents zones. No obstant això, les dades confirmen l’existència consolidada de poblacions del gènere Trachemys en diverses masses d’aigua dolça. De fet, en 2025, es van retirar del medi natural i traslladar al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre La Granja del Saler i Santa Faz, d’acord amb la legislació vigent, 81 tortugues de florida (Trachemys scripta), 1 tortuga jeroglífica (Pseudemys concinna) i un individu del gènere Graptemys spp.
Punts clau del projecte
La majoria de les tortugues invasores, com és habitual, van ser capturades pel personal a la Marjal d’Almenara, d’on vam treure 59 exemplars, la qual cosa representa el 71%. La resta corresponen al riu Xúquer (9), al riu Vinalopó (9), a la Marjal de Rafalell i Vistabella (2), a la Marjal de Moncofa (1), al Pont Sec (1), a l’Ullal de Senillera (1) i al Barranc de Barxeta (1).
Per tal de reforçar les poblacions de tortugues autòctones, dins del Projecte Emys, es van alliberar 13 individus juvenils de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al riu Suc amb la col·laboració del Servei de Vida Silvestre de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. A més a més, la Fundación Oceanogràfic i tècnics del Centre Aqüícola del Palmar van liderar la solta de 8 tortugues d’estany a l’Ullal de Senillera.
A banda de tot això, des de l’equip de coordinació del Projecte Emys, durant el 2025, es va impartir una formació per obrir el voluntariat a Gandia i es va realitzar un taller de construcció de trampes flotants per a tortugues a La Casa Penya, el centre d’educació i voluntariat de la Marjal d’Almardà-Almenara custodiat per AE-Agró. També es va realitzar, a petició de veïnes i voluntàries, una visita al Clot de les Tortugues i altres punts del barranc de Picassent, on s’ha detectat la presència de M. leprosa i tortugues invasores, per tal de parlar de les possibilitats d’encetar aquest estudi.
A més, cal destacar que la setzena edició del Projecte Emys és ací. Al Tancat de la Pipa l’estudi està actiu, va començar el 5 de maig, i fins aleshores ja s’han censat nou tortugues d’estany (Emys orbicularis). També s’està duent a terme a hores d’ara al riu Vinalopó i pròximament el Projecte Emys tornarà a la Marjal de Rafalell i Vistabella, a la Marjal de Moncofa i a Setaigües.
- Atropello a un agente y tiros: peligrosa detención en un área de servicio de Castellón
- Salvan la vida a un joven de 15 años mediante RCP tras entrar en parada en una piscina en Castelló
- Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos
- Ya hay fecha para que Papas García abra en su nuevo local de Castelló
- Programa de Sant Pasqual del 16 de mayo: todos los actos y conciertos del sábado
- Muere Roberto Llombart, referente en la exportación de cítricos en Castellón
- Castellón producirá 2.030 toneladas de almendras, pero teme el impacto de la alfombra roja de Bruselas a EEUU
- Accidente en la N-340 en Castellón: varios heridos y tres vehículos implicados