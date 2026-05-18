La tradició pren els carrers de Vila-real en la nit més esperada de les festes, la de la Xulla
Milers de vila-realencs gaudeixen d’aquesta festa multitudinària, mentre la plaça Major s’ompli novament d’autèntics xefs de l’allioli
És, sens dubte, la nit més esperada de les dues festes patronals que Vila-real celebra al llarg de l’any. I la d’aquest dilluns de Sant Pasqual no podia ser menys. La Nit de la Xulla, declarada Festa d’Interés Turístic Provincial, no és una celebració qualsevol: és l’acte més multitudinari i participatiu.
Milers de vila-realencs han sopat, acompanyats de familiars i amics, als carrers de la ciutat, que novament s'han convertir en un gran espai gastronòmic amb centenars de fogueres, les flames de les quals han donat pas a les brases sobre les quals s'han rostit grans quantitats de carn, principalment de corder, així com embotits.
Uns menjars que, en alguns casos acompanyats d’hortalisses també torrades a les mateixes brases, han fet les delícies de totes les persones que han decidit viure aquesta cita popular. I també hagut gent que s'ha mantingut fidels a la tradició i han sopat la xulla al forn, amb creïlles i altres ingredients. Pel que fa a la reina, Berta Beteta, i les seues dames han gaudit de la Xulla al casal de l’Esquella, penya del president de la Junta de Festes, Toni Carmona.
A taula tampoc ha faltat el tradicional allioli. La seua importància a Vila-real és tal que la cita organitzada per l’Ajuntament i la Fundació Caixa Rural per a elaborar aquesta salsa valenciana ha tornat a omplir la plaça Major, en el marc de l’11a edició d’un acte que, com de costum, ha tingut un evident caràcter solidari.
La processó que Vila-real dedica cada 17 de maig a Sant Pasqual, suspesa aquest diumenge a causa de la pluja, ja té nova data i també nou recorregut. D’aquesta manera, des de l’Ajuntament de Vila-real, i en consens amb totes les parts implicades, s’ha decidit que la tradicional desfilada religiosa en honor al patró de la ciutat tinga lloc el pròxim diumenge, 24 de maig, última jornada dels festejos patronals, a les 17.30 hores.
A més, el trajecte també es modifica en part, per tal d’evitar interferir amb altres actes ja ptrogramats, de manera que la processó recorrerà la plaça de Sant Pasqual i els carrers Mare de Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Comte Albay, places Major i de la Vila, Major Sant Jaume i Raval de Sant Pasqual fins a tornar a la basílica.
«Una vegada valorades totes les possibilitats, consensuat amb totes les parts implicades i reorganitzats els serveis municipals d’intendència i seguretat, l’Ajuntament de Vila-real informa que la processó queda reprogramada per al diumenge 24 de maig, últim dia de festes», expliquen des del consistori vila-realenc.
La recaptació obtinguda amb la venda dels tiquets, per un donatiu de 3 euros, es destina enguany a l’associació Juventud Carmelita (JuCar). Durant l’activitat, a més, s'ha posat de manifest l’art de lligar bé una de les salses més representatives de la Comunitat.
Homenatge al més majors
D'altra banda, Vila-real tambñe ha celebrat aquest dilluns la tradicional missa de les festes patronals de Sant Pasqual que es fa a la capella del Crist de l’Hospital, amb la presència de la reina de les festes, Berta Beteta; les dames de la ciutat; l’alcalde, José Benlloch; la vicealcaldessa, Maria Fajardo; la regidora de Festes, Miriam Caravaca, i altres representants de la corporació municipal. L’acte ha comptat amb la intervenció del Cor Ciutat de Vila-real.
Tot seguit, al Convent, espai d’art, s’ha retut homenatge als veïns de més edat, Josefina Vilalta Talamantes i Pepe Abad Guinot, tots dos nascuts el 1926, els quals han estat acompanyats per familiars i amics i, en el cas d’Abad, també per antics companys de corporació, ja que va ser regidor de l’Ajuntament de Vila-real en el mandat 1999-2003.
A més, per la vesprada els més menuts de la ciutat han viscut la primera edició de la transhumància infantil en festes patronals. Desenes de xiquets i xiquetes han corregut amb els jònecs pel carrer del Salvador, des del carrer de Betxí fins a la zona de cadafals.
