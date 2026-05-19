A la plaça Major i pels carrers dels voltants
La Trobada de Bèsties de Foc arriba per primera vegada a Betxí: tota la programació
Botafocs reunirà aquest dissabte prop de 200 participants en una jornada amb plantada, cercavila, balls i enceses de lluïment
Betxí es prepara per a viure una vesprada de foc, música i tradició popular. La localitat acollirà aquest dissabte la XXVI Trobada de Bèsties de Foc, una cita organitzada per Botafocs amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’Agrupació del Bestiari i altres entitats públiques i privades.
La jornada convertirà el municipi en l’autèntica capital del bestiari festiu de les comarques castellonenques, amb una de les convocatòries més espectaculars del calendari cultural vinculat a la imatgeria, la música tradicional i la pirotècnia. Després d’haver passat en edicions anteriors per localitats com Castelló de la Plana, Cabanes o Vila-real, la Trobada desembarca per primera vegada a Betxí amb prop de 200 participants directes entre portadors de les figures, músics, personal d’intendència i equips de seguretat.
En aquesta edició participaran entitats arribades de la Vilavella, Alcalà de Xivert, Amposta, Tortosa, Dénia, València, Massalfassar, Sant Sadurní d’Anoia, Betxí i Castelló de la Plana, que ompliran els carrers de color, ritme i foc amb una àmplia varietat d’elements de imatgeria festiva.
La programació arrancarà a les 17.00 hores a la plaça Major amb la plantada de les figures i una mostra cultural de les entitats participants. Després tindrà lloc el lliurament de records i els parlaments institucionals, abans de donar pas a la tabalada, que marcarà l’inici de l’ambient festiu als carrers.
A partir de les 18.30 hores, el bestiari prendrà el protagonisme amb una cercavila circular que eixirà des de la plaça Major i tornarà al mateix punt. Allí, des de les 19.15 hores, se succeiran els balls i les enceses de lluïment, un dels moments més esperats pel públic. La jornada conclourà cap a les 20.00 hores amb un remat final carregat de pólvora i espectacle.
Des de Botafocs conviden el veïnat de Betxí i de les localitats de l’entorn a sumar-se a una cita “molt espectacular” per la vistositat de les figures, l’acompanyament musical, els balls i les enceses pirotècniques dels elements participants.
La Trobada s’emmarca dins de la programació anual de Botafocs, que enguany celebra 36 anys d’activitat en defensa de la llengua, la cultura popular i les tradicions festives. Després dels actes de Sant Antoni del Porquet, Carnaval i Sant Jordi, l’entitat continuarà el seu calendari amb propostes com la Nit de Sant Joan, la Trobada de Dimonis i una exposició a la Fundació Dávalos-Fletcher.
