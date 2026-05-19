Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero imputadoHuelga educativaMuerte mujer BurrianaDani Mateo verano CastellónCierre Massimo DuttiPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma Santa Quitèria martesTráfico endurece la ITV
instagramlinkedin

SANT PASQUAL 2026

Vila-real edita uns retallables del campanar de l’arxiprestal gràcies a la cessió de la família Arenós

Aquests dibuixos, obra de Julio Arenós, es distribuiran aquest dimecres coincidint amb la tradicional pujada al campanar

La regidora de Tradicions de Vila-real, Miriam Caravaca, mostra un dels retallables del campanar de l'església arxiprestal que es distribuiran aquest dimecres.

La regidora de Tradicions de Vila-real, Miriam Caravaca, mostra un dels retallables del campanar de l'església arxiprestal que es distribuiran aquest dimecres. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real ha editat uns retallables del campanar de l’església arxiprestal que es repartiran, per primera vegada, aquest dimecres coincidint amb la tradicional pujada al campanar organitzada per la Junta de Festes de Vila-real durant els festejos patronals de la ciutat. Els dibuixos dels retallables són obra de Julio Arenós, germà de Quique Arenós, i formen part d’una donació que Quique Arenós ha volgut fer al poble de Vila-real com a mostra d’estima i vinculació amb la ciutat. Julio Arenós és també l’autor del llibre Vila-real a rajaploma, una publicació molt vinculada a la memòria gràfica i patrimonial del municipi.

Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos

La regidora de Tradicions, Miriam Caravaca, ha agraït “la generositat de la família Arenós amb aquesta cessió que permetrà apropar el patrimoni local als més menuts d’una manera creativa i participativa”. Caravaca ha destacat també “el valor sentimental i cultural d’uns dibuixos que naixen del talent de Julio Arenós i que ajudaran a divulgar un dels símbols més estimats de la nostra ciutat”.

Visites escolars

La responsable de Tradicions ha explicat que aquests retallables no sols es distribuiran durant la pujada al campanar de les festes, sinó també en les visites escolars organitzades durant les Festes Fundacionals i en altres activitats divulgatives impulsades per l’Ajuntament. “Volem continuar treballant perquè la història i el patrimoni de Vila-real arriben a la ciutadania, especialment als xiquets i xiquetes, d’una forma amena, didàctica i accessible, fomentant així el coneixement i l’estima pels nostres símbols i tradicions”, ha assenyalat la regidora.

Noticias relacionadas y más

Directo: El 'bou al carrer' protagoniza la tarde del martes de las fiestas de Vila-real

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament reforça les accions de promoció i divulgació del patrimoni històric local, alhora que reconeix la trajectòria i aportació cultural de la família Arenós a la ciutat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents