SANT PASQUAL 2026
Vila-real edita uns retallables del campanar de l’arxiprestal gràcies a la cessió de la família Arenós
Aquests dibuixos, obra de Julio Arenós, es distribuiran aquest dimecres coincidint amb la tradicional pujada al campanar
L’Ajuntament de Vila-real ha editat uns retallables del campanar de l’església arxiprestal que es repartiran, per primera vegada, aquest dimecres coincidint amb la tradicional pujada al campanar organitzada per la Junta de Festes de Vila-real durant els festejos patronals de la ciutat. Els dibuixos dels retallables són obra de Julio Arenós, germà de Quique Arenós, i formen part d’una donació que Quique Arenós ha volgut fer al poble de Vila-real com a mostra d’estima i vinculació amb la ciutat. Julio Arenós és també l’autor del llibre Vila-real a rajaploma, una publicació molt vinculada a la memòria gràfica i patrimonial del municipi.
La regidora de Tradicions, Miriam Caravaca, ha agraït “la generositat de la família Arenós amb aquesta cessió que permetrà apropar el patrimoni local als més menuts d’una manera creativa i participativa”. Caravaca ha destacat també “el valor sentimental i cultural d’uns dibuixos que naixen del talent de Julio Arenós i que ajudaran a divulgar un dels símbols més estimats de la nostra ciutat”.
Visites escolars
La responsable de Tradicions ha explicat que aquests retallables no sols es distribuiran durant la pujada al campanar de les festes, sinó també en les visites escolars organitzades durant les Festes Fundacionals i en altres activitats divulgatives impulsades per l’Ajuntament. “Volem continuar treballant perquè la història i el patrimoni de Vila-real arriben a la ciutadania, especialment als xiquets i xiquetes, d’una forma amena, didàctica i accessible, fomentant així el coneixement i l’estima pels nostres símbols i tradicions”, ha assenyalat la regidora.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament reforça les accions de promoció i divulgació del patrimoni històric local, alhora que reconeix la trajectòria i aportació cultural de la família Arenós a la ciutat.
