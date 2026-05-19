Vila-real fa pinya i es bolca al macrosopar de veïns i veïnes de les festes de Sant Pasqual
El bou al carrer també protagonitza la jornada, amb els ferros de Zalduendo i El Soldao
La plaça situada davant de l’Estadi de la Ceràmica de Vila-real ha tornat aquest dimarts a convertir-se en l’escenari d’una de les cites més multitudinàries de la programació de les festes patronals de Sant Pasqual. Es tracta d’un esdeveniment que, com no podia ser d’una altra manera, gira al voltant de la gastronomia com a excusa per a la trobada de la ciutadania i el foment de les relacions entre les entitats veïnals de la ciutat.
I és que el Macrosopar de Veïns i Veïnes, en clau de pa i porta, s’ha convertit en un referent en les festes patronals de Vila-real, tant les que se celebren ara al mes de maig com les de setembre en honor a la Mare de Déu de Gràcia. I no és per a menys, perquè després de 24 edicions el gran èxit d’aquesta trobada es manté des dels seus inicis.
Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos
Un macrosopar ciutadà, amb al voltant de 2.200 comensals, en el qual no falta l’apartat d’entreteniment, amb l’actuació del Showman del Serrucho, així com amb l’exhibició de balls llatins a càrrec del col·lectiu de l’associació de veïns del barri de l’Hospital.
Festejos taurins
Però aquest no ha sigut l’únic acte de la jornada de dimarts. Entre els de major seguiment ha estat el del bou al carrer, amb la solta dels dos bous cerrils patrocinats per la Comissió de Penyes: Fraguador, de la ramaderia de Zalduendo; i Alabado, d’El Soldao, aquest últim desencaixonat des de l’encreuament dels carrers Josep Ramon Batalla —Barranquet— i Salvador.
Directo: La macrocena de Sant Pasqual llena la plaza del Estadio de la Cerámica de Vila-real
D'altra banda, la plaça Major de Vila-real ha acollit pel matí l’activitat familiar Arbre de la inclusió, organitzada per l’Associació Col·lectiu Unió d’Integració al Discapacitat (Acudim), amb motiu de les festes patronals. La iniciativa, dirigida especialment a les famílies, ha buscat visibilitzar la importància de la inclusió social i la participació de les persones amb discapacitat en la vida comunitària de la ciutat. A l’acte han assistit la reina de les festes, Berta Beteta, i les dames de la ciutat, així com la regidora de Festes, Miriam Caravaca, i altres representants de la corporació municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Sacó un 9,26 en Medicina y pudo elegir cualquier hospital de España: por qué Àngela ha decidido quedarse en Castellón
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- El ginecólogo atacado por un tiburón en su luna de miel con una castellonense rompe su silencio: 'Ganas de volver a levantarse
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- Una plaza única en la provincia de Castellón cumple 75 años y estrena voz
- La cabalgata de las fiestas vuelve a iluminar la noche de Vila-real 17 años después
- Vila-real celebra la Nit de la Xulla: Búscate en las imágenes de la noche más especial de las fiestas de Sant Pasqual