També hi hauran jocs infantils
Les Useres brindarà aquest cap de setmana amb la dotzena Fira del Vi
El municipi celebrarà dissabte i dumenge una nova edició de la cita amb tastos de cellers locals, gastronomia, música, activitats infantils i productes de proximitat
Les Useres tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en un gran aparador del vi, la gastronomia i els productes de proximitat amb la celebració de la XII Fira del Vi, una cita que tindrà lloc dissabe i dumnege i que omplirà el municipi d’activitat, degustacions, música, cultura i ambient festiu.
Sota el lema Les Useres, poble de vi, la fira permetrà degustar els vins del municipi i descobrir de prop el treball dels cellers locals, en una edició que combinarà els tastos amb una àmplia oferta gastronòmica i comercial. El certamen comptarà amb la presència de Bodega Les Useres, Flors, Barón d’Alba, El Mollet i Vinya Natura i Bodega, a més de l’associació de mestresses de casa, el taller de manualitats creatives i l’artesania de ceràmica d’Eva Porcar.
La programació arrancarà dissabte amb la inauguració de la fira, que romandrà oberta durant tota la jornada. Al llarg del dia hi haurà jocs infantils, obertura del Museu Pelegrins, tastos de vins, així com la presentació del llibre El revers de les veus apagades i El vino perfecto, guanyador del cinqué concurs de microrelats de vins d’Alacant, d’Alfredo Fornas. La música també tindrà protagonisme amb el tardeo del grup La Popera i discomòbil.
La festa continuarà diumenge amb una nova jornada de fira, la presentació del projecte Ceratobosco, més activitats infantils, l’obertura del Museu Pelegrins i tastos de la Bodega Baron d’Alba i Bodega Les Useres. La vesprada estarà amenitzada pel grup Five, abans de tancar la programació amb una nova sessió de dj’s Bandalay.
A més dels vins locals, la fira reunirà una destacada representació de productes gastronòmics i artesans de diferents punts de la província i de la Comunitat Valenciana, amb propostes com pa, formatges, embotits, pizzes, olives i fruits secs, joguets, xocolates, mel, cabassos, palmes, llepolies i altres productes de proximitat.
Amb aquesta nova edició, Les Useres reafirma el seu paper com a municipi vinculat a la cultura del vi i ofereix una proposta pensada tant per als veïns com per als visitants que vulguen gaudir d’un cap de setmana diferent, amb sabor local, música i tradició.
