Incidente en bpMás de 35 gradosCaso ZapateroUltimátum huelga educativaDani Mateo verano CastellónPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma Santa Quitèria miércolesTráfico endurece la ITV
Jornada celebrada a Traiguera

La Taula del Sénia tria l'alcaldessa de Castell de Cabres com a nova presidenta

La seua elecció per unanimitat marca una nova etapa en una assemblea que també va abordar projectes estratègics, ajudes i les Jornades Europees de Patrimoni 2026

Foto de família de l'assemblea celebrada a Traiguera. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Mancomunitat Taula del Sénia va celebrar la seua assemblea a l’ajuntament de Traiguera, una reunió que va tindre com a principal punt de l’ordre del dia l’elecció, per unanimitat, de María José Tena, alcaldessa de Castell de Cabres, com a nova presidenta de l'entitat.

Durant la sessió, també es van abordar diferents qüestions de gestió interna, com els informes de pagament i morositat, l’informe d’execució i la liquidació del pressupost de 2025.

Entre els assumptes destacats exposats en els informes de presidència i gerència, es va posar l’accent en la pròxima posada en marxa del Camino Natural Territorio Senia. Fase I, un projecte que es desenvoluparà en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

A continuació, la gerent, Tere Adell, va detallar les diferents sol·licituds d’ajudes presentades per la Mancomunitat, juntament amb altres institucions nacionals i internacionals, a convocatòries tant d’àmbit espanyol com europeu.

Finalment, es va informar els representants dels ajuntaments que la Mancomunitat ja treballa en la preparació de les Jornades Europees de Patrimoni 2026, seguint les indicacions del Consell d’Europa i en col·laboració amb el Ministeri de Cultura. Aquesta edició estarà dedicada al patrimoni en risc.

