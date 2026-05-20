SANT PASQUAL 2026
Vila-real viu una multitudinària nit d’empedrats en ple equador de les festes patronals
Més de 1.500 persones pertanyents a 70 col·lectius festers prenen part en el popular concurs de la Comissió de Penyes
La pujada al campanar de l'església arxiprestal ha atret desenes de vila-realencs que han superat els 175 graons de la torre
El concurs d’empedrats organitzat per la Comissió de Penyes ha tornat a demostrar el pes que aquesta recepta tradicional té en la gastronomia festiva de Vila-real. La cita, celebrada aquest dimecres en ple equador de les celebracions patronals de Sant Pasqual, ha reunit més de 1.500 persones pertanyents a 70 penyes que, una vegada més, han intentat demostrar que la seua elaboració és la millor.
Malgrat que cada cuiner posa el seu punt diferencial al seu empedrat, en el cas de Vila-real no pot faltar l’abadejo, però tampoc l’arròs, els fesols i les bledes, espinacs o endívies que complementen aquest peculiar plat.
D’aquesta manera, la forta implantació dels empedrats en la ciutat queda del tot acreditada per l’èxit de cadascuna de les 39 edicions d’un concurs que, any rere any, ompli d’ambient l’espai en el qual es troba el Recinte de la Marxa, al costat de l’hipermercat Carrefour. Una iniciativa en la qual les penyes aprofiten per a tornar a convertir la cuina tradicional en una excusa per a la convivència, la festa i la reivindicació d’un plat amb nom propi dins del calendari gastronòmic local.
Més actes
En qualsevol cas, i encara que el concurs d’empedrats ha estat aquest dimecres l’acte més multitudinari, la programació de la jornada ha inclòs altres activitats, algunes de les quals ja són també tota una tradició. És el cas de la pujada al campanar de l’església arxiprestal, iniciativa en la qual desenes de persones s’han atrevit a salvar els 175 graons que separen la base del cim de la torre. A més, enguany, la Regidoria de Tradicions ha distribuït uns retallables de paper per a poder donar forma al campanar vila-realenc, gràcies a la donació efectuada mesos enrere per la família Arenós.
El sisé dia de les festes de Sant Pasqual s’ha completat amb altres activitats, dirigides a diferents col·lectius de la societat, com ara els actes taurins, amb solta de vaquetes i l’embolada d’un bou de corro; la revista parlada Camino, especial de festes, que organitza la Congregació de Lluïsos; o una nova prova del concurs de colombicultura.
Alhora, també ha continuat la campanya que s’impulsa durant les celebracions patronals per tal de fomentar el reciclatge, tenint en compte la gran quantitat d’envasos de plàstic i de vidre que es generen en casals o establiments de restauració.
Revista 'Font'
D'altra banda, la sala noble del Gran Casino ha acollit la presentació de la 28a revista Font, una publicació de referència en l’àmbit cultural i investigador de Vila-real que, en aquesta edició, reuneix un total de 13 articles amb temàtiques molt diverses vinculades a la història, el patrimoni, la música, la memòria històrica, la societat i l’evolució urbana de la ciutat.
L’acte ha comptat amb la participació del regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, que ha destacat la importància de continuar impulsant una revista d’aquesta rellevància i qualitat investigadora, així com l’esforç de totes les persones autores, col·laboradores i patrocinadors que fan possible cada edició. Cortells també ha subratllat l’augment de dones investigadores i autores participants en aquest número, un aspecte que ha valorat molt positivament.
Entre els continguts de la revista destaquen treballs sobre la gelada de 1946 i la crisi citrícola, la sequera dels anys 2023-2024, el treball de les dones en la indústria conservera, la immigració, el folklore musical, la sostenibilitat urbana, els ravals històrics, la pirotècnia o els orígens de Villa Regalis, entre altres investigacions.
