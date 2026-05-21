Castelló corona als centres més destacats de Secundària jugant a pilota
El Parc Esportiu Sindical va reunir a huit centres educatius de la província en la fase final de la competició, amb la participació d’un centenar de xics i xiques
Un centenar de xics i xiques d'Educació Secundària Obligatòria d’huit centres educatius de la província de Castelló es donaren cita aquest dilluns al Parc Esportiu Sindical de Castelló de la Plana per participar en la fase final de la competició de Pilota a l'Escola, dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport.
La instal·lació de la capital de la Plana va acollir a xics i xiques dels centres educatius IES Juan Bautista Porcar de Castelló, Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Vila-real, IES Penyeta Roja de Castelló, IES Gilabert de Centelles de Nules, IES Maestrat de Sant Mateu, IES Almenara, IES Betxí i IES Serra d'Irta d'Alcalà de Xivert.
Classificacions
En la competició del primer cicle en categoria masculina, el triomf va correspondre a l’IES Penyeta Roja de Castelló, per davant de l’IES Gilabert de Centelles de Nules, subcampió. L’IES Almenara es va fer amb el bronze.
Quant a la categoria femenina, l’IES Almenara es va imposar a l’IES Penyeta Roja. El tercer lloc va ser per al Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Vila-real.
Pel que fa a la competició del segon cicle, en categoria masculina el títol va ser per a l’IES Gilabert de Centelles. El subcampionat s'ho embutxacà l’IES Maestrat de Sant Mateu; mentre que l’IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana s'adjudicà la tercera posició.
En dones, l’IES Gilabert de Centelles també es va fer amb el triomf, en superar al Colegio Nuestra Señora de la Consolación. El bronze va ser per a l’IES Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert.
Més pilota
El passat dimecres, el Poliesportiu Municipal de Massalfassar va acollir la fase final de la província de València, mentre que aquest divendres els millors equips alacantins disputaran la fase final al Poliesportiu d’Agost.
Pilota a l’Escola és una iniciativa que busca que els estudiants coneguen la pràctica, les modalitats i els valors de la pilota mitjançant sessions didàctiques i activitats teoricopràctiques amb tècnics i jugadors. En secundària, els materials estan pensats per a treballar la progressió de l’aprenentatge des de primer d’ESO fins primer de Batxillerat, amb recursos adaptats a les classes d’Educació Física.
Quadre d'honor
Primer cicle masculí
- 1r IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana
- 2n IES Gilabert de Centelles de Nules
- 3r IES Almenara
- 4t IES Betxí
Primer cicle femení
- 1r IES Almenara
- 2n IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana
- 3r Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Vila-real
- 4t IES Maestrat de Sant Mateu
Segon cicle masculí
- 1r IES Gilabert de Centelles de Nules
- 2n IES Maestrat de Sant Mateu
- 3r IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana
- 4t IES Serra d'Irta d’Alcalà de Xivert
Segon cicle femení
- 1r IES Gilabert de Centelles de Nules
- 2n Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Vila-real
- 3r IES Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert
- 4t IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana
