La colla Sense Blau rep els 3.000 euros del premi de la campanya 'Festegem amb sostenibilitat. Temperament reciclador 2026'
La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Castelló, Ecovidrio i la Generalitat Valenciana, ha permés arreplegar 28.670 quilos d'envasos de vidre durant les passades festes de la Magdalena
La colla Sense Blau ha rebut el premi de 3.000 euros corresponent a la campanya Festegem amb sostenibilitat. Temperament reciclador 2026, desenvolupada durant les passades festes de la Magdalena per a fomentar el reciclatge d'envasos de vidre entre les agrupacions festives de la ciutat.
El lliurament del guardó ha tingut lloc aquest matí en un acte al qual han assistit el regidor d'Urbanisme i Serveis Públics, Sergio Toledo; la regidora de Festes, Noelia Selma; el gerent d´Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala; i representants de la colla Sense Blau.
La campanya ha sigut promoguda per l'Ajuntament de Castelló i Ecovidrio, entitat encarregada de la gestió del reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana. El seu objectiu és impulsar la recollida selectiva de vidre durant les festes fundacionals de la ciutat i reforçar la conscienciació ambiental entre el món fester.
El mes d'abril passat es va celebrar el sorteig davant notari entre les gaiates i colles participants, en el qual la Reina de les Festes va ser l'encarregada d'extraure la papereta amb el nom de l'entitat guanyadora: la colla Sense Blau.
Més participació
En aquesta edició s'han superat les xifres d'anys anteriors, amb la participació de 58 agrupacions festives, de les quals 19 han sigut gaiates i 39 colles. Gràcies a la seua implicació, s'han arreplegat 28.670 quilos d'envasos de vidre, enfront dels 20.148 quilos registrats en 2025.
El regidor d'Urbanisme i Serveis Públics, Sergio Toledo, ha posat en valor “el compromís de la colla Sense Blau i del conjunt d'agrupacions festives amb el reciclatge i la sostenibilitat durant les festes de la Magdalena”. Així mateix, ha destacat que “aquests resultats demostren que la festa també pot ser una oportunitat per a cuidar el nostre entorn i avançar cap a una ciutat més neta i conscienciada”.
Toledo també ha agraït a Ecovidrio “la seua implicació un any més en una campanya que contribueix a reforçar els hàbits de reciclatge en unes dates de gran activitat festiva i social”.
La regidora de Festes, Noelia Selma, ha posat en valor la col·laboració entre totes les entitats implicades i ha assenyalat que “la col·laboració entre l'Ajuntament, Ecovidrio, la Gestora d´Gaiates i la Federació de Colles demostra que les festes també poden ser un exemple de compromís ambiental i civisme”.
Per part seua, el gerent d´Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala, ha insistit en la importància de continuar conscienciant a la ciutadania sobre l'ús responsable dels contenidors de vidre durant tot l'any, i ha agraït la participació de gaiates i colles en una iniciativa “que demostra que la sostenibilitat ja forma part de les festes de la Magdalena”.
