UJI INVESTIGACIÓ
Prop d’un milió d’euros en cinc projectes per a consolidar la tasca investigadora
L’UJI es situa en quart lloc nacional i primera de la Comunitat Valenciana pel que fa a l’obtenció de recursos públics, darrere del CSIC, amb 28 ajudes; la UB, amb set, i la UPC amb sis
R. D. M.
La Universitat Jaume I de Castelló ha aconseguit quasi un milió d’euros amb cinc projectes en la convocatòria de concurrència competitiva d’ajudes per a incentivar la consolidació investigadora, dins del programa de Recursos Humans del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2024-2027, el que la situa en quart lloc nacional i primera de la Comunitat Valenciana pel que fa a l’obtenció de recursos en aquesta fita, darrere del Consell Superior d’Investigacions Científiques, que ha obtingut 28 ajudes en tot l’estat; la Universitat de Barcelona, amb set, i la Universitat Politècnica de Catalunya amb sis, per davant d’universitats més grans.
La convocatòria del passat 2025 ha atorgat un total de 130 ajudes amb una dotació de quasi 25 milions d’euros. El seu objectiu és fomentar la consolidació de la carrera professional de persones investigadores, nacionals i estrangeres, perquè treballen dins del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i d’Innovació (SECTI) amb el propòsit de crear places de caràcter permanent i facilitar l’inici o l’afiançament d’una línia d’investigació mitjançant el finançament d’un projecte propi d’I+D+R o l’adequació, renovació o millora d’espais, laboratoris o equipament.
El rector electe de la universitat pública de Castelló i vicerector d’Investigació en funcions, Jesús Lancis, ha valorat molt positivament les propostes presentades pel personal investigador castellonenc que confirmen, segons ha explicat, que «el camí seguit en programes d’atracció de talent investigador per la Universitat Jaume I ha sigut encertat i resolucions com aquesta ho demostren».
Diverses accions
L’UJI compta amb diverses accions per a incorporar talent als grups d’investigació, dins del Pla de Promoció de la Investigació i de la Transferència de coneixement que inclouen suport a la incorporació de personal investigador, ajudes predoctorals, beques intramurals d’iniciació a la investigació des de màsters i graus o cofinançament de contractes obtinguts en altres convocatòries autonòmiques i estatals.
Els projectes que han aconseguit ajuda són Reducció guiada de MLPs sobreparametrizats per a una inferència eficient en Transformers (GROVER) presentat per Manuel F. Dolz; El processament del temps durant l’exploració mental de records (TIEMPO), presentat per Raphael Kaplan; Vigilància de l’aigua urbana i ambiental per a revelar les dinàmiques de la resistència antimicrobiana i millorar les intervencions (AquaSurv), presentat per Lubertus Bijlsma; Lligadura supramolecular per autoassemblatge jeràrquic tridimensional (SUPRALITHS), presentat per Nishant Singh i Avaluació de l’impacte en salut neurocognitiva de l’exposició a contaminació atmosfèrica durant el climateri (NAMASTE), presentat per Juana Mari Delgado.