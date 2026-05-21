SANT PASQUAL 2026
El Vila-real Talent hipnotitza la plaça Major en una nit de talent local i emoció
Mentalisme, música, dansa, acrobàcies i arts plàstiques en sonen cita en un espectacle que mobilitza al voltant de 250 artistes i tècnics
Vila-real ha tornat a demostrar aquet dijous que el talent local és un dels grans motors de la ciutat i, també, de les seues festes patronals de Sant Pasqual. I és que la plaça Major ha acollit una nova edició del Vila-real Talent, un espectacle que mobilitza al voltant de 250 persones i que enguany ha fet un pas més i ha promogut un viatge al subconscient de la mà del mentalista Toni Pons, que ha sigut l’artista convidat d’una cita que s’ha consolidat com un dels actes culturals més esperats de la programació festiva.
La proposta, dirigida un any més per Gisela i Rosanna Morales, ha combinat accions d’hipnosi, música, dansa, acrobàcies i arts plàstiques en una producció concebuda des de Vila-real i per a Vila-real. El muntatge ha mantingut l’essència participativa que caracteritza aquest projecte, amb artistes professionals i aficionats, així com amb el públic entregat com a part activa d’una nit marcada per la sorpresa i l’emoció.
Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos
Toni Pons ha conduït diversos capítols de l’espectacle, en els quals ha oferit números de suggestió i hipnosi que han convidat els assistents a endinsar-se en l'univers del subconscient que donava títol a l’edició. Diversos participants han pujat a l’escenari, mentre que altres han interactuat des dels seus seients, en una dinàmica que ha convertit la plaça Major en un gran espai escènic.
La vetlada ha comptat també amb la participació de l’artista plàstic Marcelo Díaz, les obres del qual han format part de la posada en escena, així com del duo musical Gran Músico y Mejor Persona i el cor de Fundació Flors. Les acrobàcies de Mike, les coreografies de DreamDance Studio i l’Escola de dansa Joaquim Nebot han completat la iniciativa.
Cultura del poble
A més, i com és habitual, el Vila-real Talent ha tornat a recolzar-se en algunes de les agrupacions culturals més representatives de la ciutat. La Coral Sant Jaume, el Cor Ciutat de Vila-real, Veus de Cambra i l’Orquestra Supramúsica han participat en un muntatge que, de nou, ha tingut al capdavant de la direcció musical el mestre Miguel Ángel Navarro.
D’altra banda, els aficionats taurins han viscut una nova vesprada de bous al carrer, amb l’exhibició dels bous cerrils Gobernante i Desgreñado, de les ramaderies de Los Ronceles i Hato Blanco, i finançats respectivament per les associacions taurines Bou de Sant Pasqual i Vila-real Taurina.
Un dia més, l’ampli recinte de la vila de Vila-real ha sigut el lloc al qual han acudit centenars d’aficionats que, com és habitual, no han volgut perdre’s la solta dels dos astats, als quals els rodaors han intentat traure el màxim profit.
Així mateix, una altra de les iniciatives que han destacat en esta setena jornada de les festes patronals de Sant Pasqual ha sigut la Trobada de Pasquals i Pasquales i la de persones amb el cognom Villarreal, que ha tingut lloc esta vesprada de dijous en la plaça de Sant Pasqual, davant de la basílica del patró.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Incidente en la bp de Castellón: un problema eléctrico detiene la actividad en la refinería
- Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado
- Un anciano herido tras caer en un solar sin vallar en Sant Josep de la Vall: «Ha pasado lo que advertimos que podía a pasar»
- Muere una trabajadora municipal de vía pública en un accidente en Burriana
- La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local