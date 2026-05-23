Vila-real celebra l'agermanament amb Torrehermosa i Alconchel de Ariza
Vila-real ha celebrat l'acte d'agermanament entre la ciutat, Alconchel de Ariza i Torrehermosa, al sepulcre de la basílica de Sant Pasqual, ja que la seua figura és el nexe d'unió d'aquestes localitats (va nàixer a Torrehermosa, va passar part de la infància a Alconchel i va viure uns anys i morir a Vila-real, on estan les seues restes). L'acte ha estat presidit pels alcaldes dels tres municipis: Juan Carlos Sáez Bendicho (Alconchel de Ariza), Pascual García Alonso (Torrehermosa) i José Benlloch Fernández (Vila-real), acompanyats a la taula presidencial per l'amfitriona, la mare abadessa del convent de Sant Pasqual, María Dolores Pérez.
Una vegada signats els documents, Benlloch ha lliurat als seus homònims una estàtua en bronze de la Mare de Déu de Gràcia com a record.
Participants i accions
També han participat la reina de les festes de 2026, Berta Beteta, i la seua cort d’honor; representants de la corporació municipal; de la Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang i Verge de la Soledat; de la Junta Central de Setmana Santa; de Caixa Rural Vila-real; així com integrants de la Fundació Pro Monestir, i veïns i veïnes, alguns originaris d'aquests municipis aragonesos.
Finalitzat l’acte d’agermanament, Augusto Belau ha interpretat la Marxa de la Ciutat al carilló de la basílica de Sant Pasqual, mentre els Amics de les Campanes han fet sonar la campana de volteig més gran d’Europa, un fet poc habitual a causa de la complexitat tècnica que comporta.
Posteriorment, els alcaldes convidats han visitat diferents espais de la basílica i han rebut un detall commemoratiu per part de la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual. La jornada ha continuat a l’Ajuntament de Vila-real, on les autoritats han signat el Llibre d’Honor de la ciutat.
