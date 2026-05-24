Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit

Amb la calor, moltes llars opten per una solució senzilla, barata i sense químics per reduir la presència de mosquits quan toca descansar

Bruna Segura

Amb l’arribada del bon temps, els mosquits tornen a fer acte de presència i es converteixen en una molèstia especialment pesada durant la nit. El brunzit a tocar de l’orella, les picades i la dificultat per agafar el son fan que molta gent busqui maneres pràctiques de mantenir-los a ratlla.

Més enllà de la incomoditat, aquests insectes també generen preocupació en determinats entorns, i per això cada vegada hi ha més persones que aposten per mètodes casolans, econòmics i poc agressius per intentar frenar-ne la presència dins de casa.

Una trampa feta amb una ampolla

Una de les fórmules que més s’ha escampat darrerament consisteix a fer una trampa amb una ampolla de plàstic tallada per la meitat. A la part de baix s’hi posa una barreja d’aigua amb sucre, que actua com a reclam.

Després, la part superior de l’ampolla es col·loca cap per avall, fent d’embut. Això facilita que els mosquits hi entrin atrets per la barreja, però complica que en puguin sortir.

És un sistema que es pot situar en punts concrets de la casa, com ara finestres, balcons o accessos, per mirar de reduir la presència d’insectes abans que entrin a les habitacions o a les zones de descans.

Una opció barata i sense químics

Un dels motius pels quals aquest mètode ha guanyat popularitat és que no requereix productes químics i es pot preparar amb materials reciclats. A més, és una alternativa assequible i fàcil de replicar en diversos espais de la llar.

També es valora que sigui una opció més segura en cases amb infants o animals domèstics, i que pugui ser especialment útil en zones més humides o properes a espais amb aigua, on els mosquits acostumen a proliferar més.

Nits més tranquil·les

Sense grans complicacions, aquesta trampa casolana pot ajudar a crear un ambient més agradable a casa i a fer més suportables les nits de calor. No és cap solució miraculosa, però sí un recurs simple que moltes persones incorporen per intentar dormir millor i evitar picades.

Al capdavall, quan comença la temporada dels mosquits, qualsevol ajuda és benvinguda si serveix per guanyar una mica de calma a l’hora d’anar a dormir.

