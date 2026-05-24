HIPER LOCAL: EL CATÁLOGO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE PROXIMIDAD
Betxí aposta per les grans inversions, la renovació urbana i la millora d’espais
El govern encapçalat per Carla Nebot ha executat ja el 90% de les més de 140 propostes del programa electoral
Betxí continua avançant en una legislatura marcada per les grans inversions, la renovació urbana i la millora d’espais públics en diferents punts del municipi. El govern municipal encapçalat per l’alcaldessa Carla Nebot ha executat ja el 90% de les més de 140 propostes incloses en el programa electoral, consolidant una etapa centrada en la transformació del poble i la millora de la qualitat de vida del veïnat.
Entre les actuacions més destacades es troba la transformació integral del frontó municipal, una reivindicació històrica que ha iniciat la seua fase més visible amb la demolició de l’antic recinte. El futur espai polifuncional cobert, amb una inversió superior als 1,6 milions d’euros, permetrà acollir activitat esportiva, cultural, social i festiva durant tot l’any.
En paral·lel, l’Ajuntament ha continuat avançant en la seua estratègia per desviar el trànsit pesant fora del nucli urbà amb actuacions vinculades a la futura Ronda Nord. L’ampliació del camí del Puntarró ha sigut una de les obres clau, millorant la connexió entre zones industrials i reforçant la seguretat viària. També s’ha impulsat el nou passeig annex al camí de les Vinyes de Piquer per millorar la connexió amb la urbanització Versalles.
Les inversions han arribat d’igual manera al terme municipal i a les zones industrials gràcies a les ajudes de l’IVACE. Destaquen l’asfaltat del camí de Les Forques, que eleva a 17 els camins asfaltats durant els governs de Compromís, així com el gimnàs a l’aire lliure del Molí Llop.
Nou punts de trobada per al veïnat
D’altra banda, la renovació d’espais públics i la creació de zones verdes ha sigut un altre dels eixos importants dels últims anys. Actuacions com la remodelació de la plaça Manuel Escobedo, la nova plaça de Reina dels Apòstols o el jardí Verd Viu del carrer d’Onda han permés recuperar espais i crear nous punts de trobada per al veïnat. Pel que fa al nucli antic, el consistori ha reforçat les ajudes per a la rehabilitació de façanes i ha impulsat les obres d’adoquinat dels carrers Sant Pere, Sant Roc i Trinitat, dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Tot això ha sigut possible gràcies a una gestió econòmica rigorosa que permet continuar impulsant inversions i millores per al municipi.
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- Susto escalofriante para un vehículo en Castellón al chocar con tres jabalíes en la N-340
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Alerta por noches tropicales y calor extremo: Las zonas que sufrirán el verano más duro según las cabañuelas de Jorge Rey
- Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?
- Un pueblo de Castellón quiere salvar el sonido que ha acompañado a generaciones: así será la restauración de sus históricas campanas