MARTE 2026 consolida Castelló com a referent de l’art contemporani
La fira tanca la seua tretzena edició amb prop de 8.000 visites, rècord d’obres venudes i un impacte econòmic estimat de 375.000 euros
MARTE, la Fira d’Art Contemporani de Castelló, ha clausurat la seua tretzena edició amb un balanç que confirma el creixement del certamen i la seua consolidació dins del calendari cultural valencià. Durant els dies de celebració, l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló ha rebut prop de 8.000 visites i ha tornat a batre el rècord d’obres venudes, a l’espera de tancar noves operacions compromeses després de la fira.
L’organització estima, a més, que l’esdeveniment ha generat un retorn econòmic de 375.000 euros en la província, derivat dels gastos realitzats pels visitants. Unes xifres que reforcen el paper de MARTE no sols com a aparador artístic, sinó també com a motor cultural, turístic i econòmic per a Castelló.
Vint galeries i una programació expandida
En esta edició, MARTE ha reunit 20 galeries i diversos projectes institucionals, amb la participació de col·leccionistes, artistes, professionals del sector i públic general interessat en la creació contemporània. La fira ha combinat exposició, venda, mediació cultural i activitats paral·leles amb l’objectiu d’acostar l’art a nous públics.
Com és habitual, el certamen també ha eixit de l’Auditori a través de MARTE Expedition, una línia que connecta la fira amb altres espais culturals de la província. Enguany, el programa ha inclòs visites a l’exposició Castelló Col·lecciona. Elogi de l’incomplet, al Convent de Vila-real, visitable fins al 16 de juny, i al MACVAC de Vilafamés, on es pot veure la col·lecció Fashion Art de Manuel Fernández fins al 10 d’octubre.
Intel·ligència artificial, residències i nous formats
El programa MARTE Social ha incorporat una xarrada sobre creació artística i intel·ligència artificial amb Safe Creative i Alsino Skowronnek, reforçant el debat sobre els nous llenguatges digitals en l’art contemporani. També s’ha exposat el treball de CeramicRes 2024, amb peces de Leticia Martínez, Silvana Hurtado-Dianderas i Andrés Izquierdo.
La secció de residències artístiques ha guanyat pes amb la participació d’EME Residencia, Enate i La Neomudéjar. A més, el públic familiar ha tingut el seu espai amb un taller infantil gratuït de la mà d’INCLUSIVE.
Juana González, artista convidada
Una de les grans protagonistes d’esta edició ha sigut Juana González, artista convidada i recentment reconeguda com a Millor Artista Espanyola en ARCO 2025 per la revista Artepuntoes de l’Institut d’Art Contemporani. Les seues obres han despertat l’interés de diverses col·leccions i han format part de les adquisicions destacades de la fira.
També s’han venut peces d’artistes com Chanivet, Pedro Cuadra, Amina Kouissar, Pedro Kouba, Mila Dobrevska, Agustín Esteso, Jaume Cremades, Ángeles Agrela, Soledad Sevilla, Dani Hache i Jazzy Dope, entre altres.
Col·leccionisme accessible i suport institucional
A través de MARTE Curated, la fira ha reforçat la seua aposta pel col·leccionisme accessible, amb una selecció d’artistes emergents i de mitja carrera, obres de qualitat i preus assequibles. Esta línia permet obrir el mercat de l’art a nous perfils de comprador i consolidar una base de col·leccionistes més diversa.
MARTE compta amb el patrocini de la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Castelló, així com amb el suport de la Generalitat Valenciana a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i de l’Institut Valencià de Cultura.
Amb més visitants, més vendes i una programació cada vegada més àmplia, MARTE 2026 torna a situar Castelló en el mapa de l’art contemporani espanyol.
