Veïns de Castelló fan una marxa per reivindicar un accés ciclopedestre segur
La iniciativa ha estat organitzada per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros
Un centenar de persones han acudit este matí al passeig organitzat per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros de Castelló per a reivindicar un accés ciclopedestre segur, amb el lema 'Castelló de la Plana també té muntanya'.
A la marxa també han acudit alguns representants polítics els quals han observat la necessitat d'esta via, a part fer visible la manca de manteniment bàsic en diverses parts de les urbanitzacions.
El passeig han sigut del voltant de cinc quilòmetres i s'ha fet una petita parada per compartir un esmorzar oferit per les associacions veïnals.
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