Veïns de Castelló fan una marxa per reivindicar un accés ciclopedestre segur.

Un centenar de persones han acudit este matí al passeig organitzat per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros de Castelló per a reivindicar un accés ciclopedestre segur, amb el lema 'Castelló de la Plana també té muntanya'.

La iniciativa ha estat organitzada per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros. / Mediterráneo

A la marxa també han acudit alguns representants polítics els quals han observat la necessitat d'esta via, a part fer visible la manca de manteniment bàsic en diverses parts de les urbanitzacions.

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El passeig han sigut del voltant de cinc quilòmetres i s'ha fet una petita parada per compartir un esmorzar oferit per les associacions veïnals.