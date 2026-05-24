Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motorista heridoAccidente ciclistaAtropello ciervoEntrevista Begoña CarrascoPrograma fiestas Vila-real domingoPrograma Santa Quitèria domingoCambio de matrícula
instagramlinkedin

Veïns de Castelló fan una marxa per reivindicar un accés ciclopedestre segur

La iniciativa ha estat organitzada per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros

Veïns de Castelló fan una marxa per reivindicar un accés ciclopedestre segur.

Veïns de Castelló fan una marxa per reivindicar un accés ciclopedestre segur. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Un centenar de persones han acudit este matí al passeig organitzat per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros de Castelló per a reivindicar un accés ciclopedestre segur, amb el lema 'Castelló de la Plana també té muntanya'.

La iniciativa ha estat organitzada per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros.

La iniciativa ha estat organitzada per les associacions veïnals del Racó de la Torreta, Penyeta Roja i Tossal Gros. / Mediterráneo

A la marxa també han acudit alguns representants polítics els quals han observat la necessitat d'esta via, a part fer visible la manca de manteniment bàsic en diverses parts de les urbanitzacions.

Noticias relacionadas

El passeig han sigut del voltant de cinc quilòmetres i s'ha fet una petita parada per compartir un esmorzar oferit per les associacions veïnals.

El lema de la marxa és 'Castelló de la Plana també té muntanya'.

El lema de la marxa és 'Castelló de la Plana també té muntanya'. / Mediterráneo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents