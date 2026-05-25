Onda clausura la 41a Fira del Llibre amb cinc dies de cultura, lectura i participació
L'alcaldessa d'Onda destaca l'aposta municipal per una programació cultural «pròxima, participativa i de qualitat»
Onda ha acomiadat la 41a Fira del Llibre després de cinc dies en què l’exterior del pavelló Víctor Cabedo s’ha convertit en un gran punt de trobada per a lectors, autors, editorials, llibreries i famílies. La cita, iniciada el dimecres 20 de maig, ha reforçat el seu paper com una de les propostes culturals més destacades del calendari local.
Lectura per a tots els públics
Durant la setmana, veïns i visitants han disfrutat de presentacions literàries, signatures de llibres, tallers, contacontes, actuacions musicals i activitats familiars. Entre les iniciatives més participatives ha destacat la creació col·lectiva del conte de la fira, una proposta que ha implicat el públic al llarg de les cinc jornades.
L’alcaldessa d’Onda, Carmina Ballester, ha valorat positivament l’èxit de la convocatòria i ha assegurat que “la Fira del Llibre torna a demostrar que a Onda hi ha ganes de cultura, de compartir històries i de disfrutar d’activitats pensades per a tota la família”. Ballester també ha reafirmat l’aposta municipal per una programació “pròxima, participativa i de qualitat”.
Autors, signatures i comerç local
Un dels principals atractius d’esta 41a edició han sigut les trobades amb autors de projecció nacional, com Nativel Preciado, Premi Azorín, i Jorge Molist, Premi de Novel·la Fernando Lara, que han registrat una bona afluència de públic. També han participat Paul Pen i María Frisa amb la signatura de les seues últimes obres.
Les casetes de les llibreries i editorials participants han mantingut una activitat constant, amb descomptes i novetats editorials que han facilitat l’accés als llibres i han contribuït a dinamitzar el comerç local ondenc.
