Compromís per la Vall presentarà aquest dissabte Jorge Marqués com a candidat per a les eleccions
L'acte tindrà lloc a les 20.00 hores a la plaça de l’Àngel
Compromís per la Vall d’Uixó farà aquest dissabte, 30 de maig, a les 20.00 hores a la plaça de l’Àngel, l’acte oficial de presentació de Jorge Marqués com a candidat a les eleccions municipals, tal com va avançar Mediterráneo fa unes setmanes. L’esdeveniment, concebut com una xarrada oberta estarà conduïda per Maria Plazas, i comptarà amb la intervenció destacada del diputat del Parlament Europeu, Vicent Marzà.
L’acte girarà al voltant del lema La Vall complix anys , una metàfora per a explicar que el municipi ha madurat i que les seues estructures urbanístiques i d'habitatge, dissenyades fa mig segle, necessiten una actualització urgent. La formació planteja revertir els problemes d'accessibilitat de les vivendes velles i transformar els parcs i places pensats per als cotxes en refugis climàtics verds , garantint espais segurs per a vianants, xiquets i gent gran.
El candidat a l’alcaldia, Jorge Marqués, ha destacat la importància de reconnectar amb el veïnat: “És hora de seure a parlar que necessiten els veïns de la Vall i quin es el model de ciutat que volem desenvolupar". A més, ha defensat que el full de ruta de la formació passa per la proximitat i per “escoltar i fer valdre el discurs de la gent".
Per la seua banda, el diputat europeu Vicent Marzà aportarà la visió global de com les ciutats europees es modernitzen davant l'emergència climàtica i econòmica, apuntant cap a la transició ecològica, la digitalització i l'ús de fons europeus per a la rehabilitació sense perdre l'essència del comerç de barri."Vos esperem a totes i tots per encetar aquest any d'eleccions i demostrar que som la força que liderarà el canvi que necessita la Vall”, ha afegit Marqués.
L'acte, que està obert a tota la ciutadania, conclourà amb un sopar popular de pa i porta a la mateixa plaça, on el col·lectiu local de Compromís “una important presència de veus que volen escenificar una nova manera de fer i governar”.
