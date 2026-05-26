Gossos, solidaritat i activitats al Termet: així serà la nova marxa canina de Vila-real

La iniciativa s'ha programat per a dissabte, 30 de maig, amb eixida des de l'Estadi de la Ceràmica i arribada al paratge del Termet

El regidor de Joventut, Javier López, amb el representant de la Colla Gegantera i dels Corresponsals Juvenils, en la presentació de la marxa canina. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

La Regidoria de Joventut de Vila-real, a través dels Corresponsals Juvenils, organitza una nova edició de la marxa canina solidària Patitas en Acción, que tindrà lloc dissabte 30 de maig amb eixida des de la plaça de l’Estadi de la Ceràmica a les 10.00 hores i arribada al pinar del Termet.

La iniciativa, de caràcter benèfic, inclourà diferents activitats al pinar com pintacares, gimcana canina, una xarrada impartida per Vicente García i un espai de col·laboració amb protectores animals. La participació consistirà en un donatiu de 5 euros i inclourà un portabosses de regal.

Implicació dels joves

El regidor de Joventut, Javier López, ha destacat “la implicació dels joves de Vila-real en iniciatives solidàries i de conscienciació com aquesta, que fomenten el respecte i el benestar animal”. López també ha remarcat que “és molt positiu que siguen els mateixos joves qui impulsen activitats benèfiques capaces d’unir convivència, solidaritat i educació en valors”.

Des de la Colla Gegantera, el seu responsable, Carlos Chiva, ha agraït als Corresponsals Juvenils que hagen triat el gos rater valencià, figures que també integren l’entitat amb dos representants, Vila i Termet, que fan dansar els més joves, com a reivindicació del pedigrí d’aquesta raça autòctona.

