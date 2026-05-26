CRÍTICA POLÍTICA

El PP de Vila-real qualifica de "desproporcionat" el preu dels abonaments i les entrades de la piscina del Termet

Els populars s'oposen als nous preus públics per a accedir tot el dia al recinte, que obrirà enguany de l'1 de juny al 15 de setembre

La piscina d'estiu del Termet de Vila-real ja està preparada per a obrir al públic en general el pròxim 1 de juny. / Josep Carda

Concha Marcos

Vila-real

El regidor del Partit Popular de Vila-real, Pablo Llopico, ha denunciat “l’increment desmesurat del preu de les entrades i els abonaments de la piscina del Termet” aprovats per la junta de govern extraordinària celebrada per a la temporada d'estiu d'enguany, la qual s'amplia i es desenvoluparà de l'1 de juny al 15 de setembre.

En aquest sentit, Llopico afirma que la decisió de l'executiu local suposa "un increment del 147% en el cas dels abonaments de 10 usos per a adults i d’un 200% en el dels abonaments infantils", la qual cosa, afig, "ens sembla desproporcionat i per eixe motiu, des del PP, votem en contra d’aquesta pujada en la Comissió Informativa d’Hisenda”.

Vila-real adelanta la apertura de la piscina de verano del Termet: las fechas y los nuevos precios

"L'increment només respon a l'afany recaptatori"

El regidor popular assegura que "aquest increment només respon a l’afany recaptatori per part de PSOE i Compromís”. “No és de rebut que d’un any per a un altre pugen els abonaments per a adults de 15 a 37 euros i els dels xiquets s’incrementen de 7 a 22 euros, cosa que també ocorre amb les entrades, que l’any passat tan sols costaven un euro per als més xicotets i enguany valdran 3 euros, mentre que les d’adult també augmentaran de 2 a 5 euros”, assenyala.

Des del PP reiteren que "el caos en la gestió" de l'equip de govern encapçalat per l'alcalde, José Benlloch, "repercuteix directament en el dia a dia dels vila-realencs, com així ho demostra aquesta pujada desmesurada del preu de les entrades per a accedir a la piscina del Termet. El govern que més recapta de la història de Vila-real sembla no tindre’n prou i ara aplicarà també aquesta desproporcionada pujada de preus per a l’accés a la piscina d’estiu”, conclou Llopico.

