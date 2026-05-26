LITERATURA VALENCIANA
Toni Royo presenta a Vila-real el seu nou llibre 'I els camins no s'aturen'
La vicealcaldessa Maria Fajardo participarà en l'acte, que se celebra aquest dijous, a les 19.00 hores, al Teatre Tagoba
El llibre I els camins no s’aturen, de l’escriptor Antoni Royo, es presenta aquest dijous. 28 de maig, a les 19.00 hores, al Teatre Tagoba de Vila-real, ubicat al carrer Major-Sant Jaume. La presentació anirà a càrrec de la vicealcaldessa de la ciudad, Maria Fajardo. La nova obra, publicada per Onada Edicions, constitueix un conjunt de 103 reflexions d’Antoni Royo —Jordi Querol de nom literari—, "després de 42 anys de treball ininterromput per la llengua, la cultura i la nació dels valencians, des de la delegació a Castelló d’Acció Cultural del País Valencià", assenyalen.
En l’obra apareixen des de memòries familiars, d’infantesa o joventut, fins a comentaris de temes d’actualitat del 2023 al 2025, des de les darreres conseqüències de la covid fins al referèndum "manipulat" sobre el valencià a les escoles. Es tracta de reflexions, dins el gènere literari de l’assaig, que transmeten una visió de l’autor fonamentada en principis "democràtics, progressistes, europeus i nacionals, des del diàleg i l’intercanvi d’opinions, basades en conviccions fermes, però no mai fanàtiques ni intransigents".
Un extens currículum
Entre els llibres de Jordi Querol (Toni Royo) es troben novel·les com Abans moros que catalans; la trilogia històrica valenciana formada per Quan bufa el ponent, Els venjadors valencians i Llancen crits de llibertat; la trilogia sobre la història romanesa No aixafaran el meu poble, Encara que ens creguen vençuts, i la inèdita Perquè ressorgirem del no-res.
També és autor de novel·les de ciència-ficció, com El planeta perdut i Dos mons, un planeta; i unes altres policiacopolítiques, com València 1977, Cap a la ciutat, La secta dels suïcides, La banda de Moèbius o Només un grapat de pols (inèdita). Ha publicat, a més, una biografia del líder maulet Joan Baptista Basset, així com el conte Tot el que digui i passi dins l’església dels goyim. I s'afig al currículum literari de Royo l'obera Pel meu país, títol de les seues memòries, que va ser publicadat per Onada Edicions el 2020.
