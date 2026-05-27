Compromís exigeix la dimissió de la regidora de Nules assenyalada per Antifrau per presumptes irregularitats en un punt violeta
Verònica Ruiz: “Fer negoci o repartir favors amb recursos destinats a combatre la violència masclista és absolutament indecent”
Compromís ha exigit la dimissió immediata o el cessament de la regidora d'Igualtat de Nules, Gemma Carratalá (CeN), assenyalada per l’Agència Valenciana Antifrau per presumptes irregularitats en la contractació d’un Punt Violeta durant les festes patronals de 2023.
La diputada de Compromís a Les Corts, Verònica Ruiz, ha qualificat els fets de “gravíssims i absolutament intolerables” després de conéixer l’informe d’Antifrau, que apunta a deficiències greus en la contractació del servei i a un possible conflicte d’interessos.
“El que hem conegut sobre els contractes dels Punts Violeta a Nules és gravíssim i absolutament intolerable. Antifrau ha sigut molt clar: la regidora va adjudicar este servei d’atenció i prevenció de la violència de gènere a dit al seu germà i saltant-se la Llei de Contractes a la torera”, ha denunciat Ruiz, portaveu d’Igualtat del Grup Parlamentari valencianista.
L’informe de l’Agència Valenciana Antifrau detecta fins a set incidències en el procediment de contractació del servei, entre elles l’absència de resolució formal d’adjudicació, falta de justificació del preu, manca de documentació obligatòria i possibles irregularitats vinculades a la relació familiar entre la regidora i l’adjudicatari.
A més, Antifrau considera acreditada l’existència d’un benefici econòmic no justificat i apunta que el servei s’hauria prestat al marge de la Seguretat Social, motiu pel qual ha traslladat les conclusions a l’Agència Tributària i a la Inspecció de Treball.
Per a Ruiz, “ací només caben dos opcions: o la regidora dimitix o l’alcalde l’ha de cessar”. La diputada ha remarcat que “fer negoci o repartir favors amb recursos públics destinats, a més, a frenar la violència masclista és absolutament indecent”.
“La ciutadania mereix institucions netes, transparents i exemplars, especialment en polítiques tan sensibles com la prevenció de les violències masclistes”, ha afegit.
Des de Compromís han advertit que este tipus de pràctiques “desprestigien unes ferramentes imprescindibles com els Punts Violeta, que han de servir per protegir les dones i garantir espais segurs, no per alimentar xarxes de favoritisme o irregularitats”.
